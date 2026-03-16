Cyclisme - Mercato : Nouveau prétendant pour Seixas, la menace se précise pour Décathlon-CMA CGM...

Depuis plusieurs jours, l'information circule que l'équipe UAE Team Emirates a pris position auprès de l'entourage de Paul Seixas pour le faire signer au terme de son contrat chez Décathlon CMA-CGM fin 2027. Ces dernières heures, une nouvelle piste vient de s'ouvrir autour du jeune Français. Et elle pourrait s'avérer plus dangereuse pour la formation tricolore... Explication.
Depuis quelques jours, la question de l'avenir de Paul Seixas se pose avec de plus en plus d'acuité. Alors que le contrat du jeune Français avec Décathlon CMA-CGM se termine au terme de l'année 2027, son début de saison XXL, qui est en train de l'installer comme le futur rival numéro un de Tadej Pogacar à l'avenir, a éveillé les convoitises. Dans un premier temps, le média Het Laatste Nieuws a révélé que l'équipe UAE Team Emirates de Pogacar avait lancé des premiers contacts pour le faire signer à partir de 2028.
L'offensive d'UAE Team Emirates doit affronter un obstacle majeur...
Ces dernières heures, un deuxième prétendant de très gros calibre a été ajouté au dossier. En effet, selon les informations du journaliste Daniel Benson, très bien informé en matière de transfert pour son site dnlbenson.substack.com, a révélé ces derniers heures, comme relayé par cyclinguptodate.com, que l'équipe Ineos Grenadiers avait également coché le nom de Paul Seixas pour l'avenir et pris la température sur le dossier. Et cette piste pourrait au final s'avérer bien plus dangereuse pour Décathlon-CMA CGM...
Pourquoi la piste Ineos-Grenadiers pourrait être plus problématique pour Décathlon-CMA CGM
En effet, l'offensive d'UAE Team Emirates se heurte à une difficulté majeure. Paul Seixas porte l'ambition d'affronter Tadej Pogacar dans l'espoir de le vaincre. Comment cela serait-il possible au sein de la même équipe, où il serait promis dans un premier temps à un rôle de lieutenant, à l'image d'Isaac Del Toro ? En revanche, chez Ineos-Grenadiers, Seixas serait le leader unique pour le Tour de France, avec une équipe ayant l'expérience de ramener le maillot jaune à Paris. De surcroit, avec Total Energies comme deuxième sponsor principal à partir de 2027, l'équipe britannique sera déterminée à tout faire pour convaincre le coureur tricolore. Et elle disposera de moyens financiers revus à la hausse grâce à un nouveau partenaire de télécommunication danois. Autant d'éléments qui pourraient s'avérer plus difficiles à gérer pour Décathlon-CMA CGM, quand bien même l'équipe française dispose de solides arguments pour convaincre Seixas de prolonger, comme l'a indiqué ces dernières heures Dominique Serieys, le patron de la formation tricolore : « Il est normal que ces spéculations existent. Il serait anormal que les autres équipes ne soient pas intéressées par Paul. Je m'intéresse également à d'autres coureurs. C'est le jeu du sport. Nous sommes convaincus de pouvoir offrir à Paul les moyens de gagner. Ensuite, concernant les aspects contractuels, nous serons là. Car aujourd'hui, nous avons un actionnaire solide et des partenaires de renom : Decathlon et CMA CGM ».