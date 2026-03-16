Cyclisme - Mercato : Nouveau prétendant pour Seixas, la menace se précise pour Décathlon-CMA CGM...

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs jours, l'information circule que l'équipe UAE Team Emirates a pris position auprès de l'entourage de Paul Seixas pour le faire signer au terme de son contrat chez Décathlon CMA-CGM fin 2027. Ces dernières heures, une nouvelle piste vient de s'ouvrir autour du jeune Français. Et elle pourrait s'avérer plus dangereuse pour la formation tricolore... Explication.

Depuis quelques jours, la question de l'avenir de Paul Seixas se pose avec de plus en plus d'acuité. Alors que le contrat du jeune Français avec Décathlon CMA-CGM se termine au terme de l'année 2027, son début de saison XXL, qui est en train de l'installer comme le futur rival numéro un de Tadej Pogacar à l'avenir, a éveillé les convoitises. Dans un premier temps, le média Het Laatste Nieuws a révélé que l'équipe UAE Team Emirates de Pogacar avait lancé des premiers contacts pour le faire signer à partir de 2028.

L'offensive d'UAE Team Emirates doit affronter un obstacle majeur... Ces dernières heures, un deuxième prétendant de très gros calibre a été ajouté au dossier. En effet, selon les informations du journaliste Daniel Benson, très bien informé en matière de transfert pour son site dnlbenson.substack.com, a révélé ces derniers heures, comme relayé par cyclinguptodate.com, que l'équipe Ineos Grenadiers avait également coché le nom de Paul Seixas pour l'avenir et pris la température sur le dossier. Et cette piste pourrait au final s'avérer bien plus dangereuse pour Décathlon-CMA CGM...