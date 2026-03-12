Cyclisme : Pogacar encore plus fort pour battre Seixas ? Les chiffres ont parlé...

Alexandre Higounet

A l'occasion des Strade Bianche, sa course de reprise, au cours de laquelle il a affronté son probable futur rival Paul Seixas pour la première fois de la saison, Tadej Pogacar s'est montré au sommet de sa forme, comme une manière de réponse à l'éclosion du Français en cherchant à le mettre directement sous sa domination. Et les chiffres le démontrent, le champion slovène est encore plus fort que l'an dernier...

Bien sûr alerté de l'éclosion au plus haut niveau de Paul Seixas, qui semble prendre la voie royale pour devenir son plus grand rival, voire son successeur vu qu'il n'est âgé que de 19 ans, Tadej Pogacar avait lancé un premier élément de réponse durant la semaine précédent leur première confrontation sur les Strade Bianche en publiant sur Strava son temps d'ascension de la Cipressa à l'entraînement, améliorant de six secondes son record datant de Milan San Remo l'an dernier. Lors des Strade Bianche, le champion slovène a voulu définitivement mettre les points sur les i.

« Pogacar avait développé 340 watts lors des deux dernières heures des Strade Bianche en 2024 et 2025, et désormais… » S'il a dû affronter une très grande résistance de Paul Seixas, qui a clairement pris date pour l'avenir, le champion slovène a réalisé une performance XXL en Italie. Et les chiffres sont venus confirmer l'impression visuelle laissée sur les chemins blancs samedi. En effet, à l'occasion du podcast Live Slow Ride Fast, l'ancien coureur Laurens Ten Dam a analysé les relevés de puissance du double champion du monde pendant la course. Et ils sont particulièrement impressionnants, indiquant que le leader du Team UAE a encore progressé par rapport à la saison dernière, et pas de manière marginale !