Insulté par ses supporters, un joueur de l’OM sort du silence : «Je souffrais»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement 3ème de Ligue 1, l’OM est toutefois loin de passer le meilleur des moments en ce moment. Et comme si ça ne suffisait pas, le club phocéen a enregistré une mauvaise nouvelle dernièrement. De quoi déclencher la colère de certains supporters de l’OM, mais voilà que ce qui est arrivé était inévitable.

Reverra-t-on Nayef Aguerd sous le maillot de l’OM d’ici la fin de la saison ? Alors que le club phocéen n’a plus beaucoup de matchs à jouer, le Marocain a décidé de se faire opérer. Dans un communiqué, l’OM faisait alors savoir : « L’Olympique de Marseille informe que Nayef Aguerd va subir demain, le 12 mars 2026, une intervention chirurgicale afin de traiter une pubalgie persistante. Depuis plusieurs semaines, le défenseur olympien évoluait avec une douleur et une gêne devenues trop importantes pour continuer dans ces conditions. Malgré les soins conservateurs mis en place par le staff médical du club, l’évolution de la pathologie a conduit à la décision d’une opération devenue inéluctable. Nayef Aguerd entamera par la suite un protocole de rééducation sous la supervision du staff médical de l’Olympique de Marseille. Très déterminé, le joueur fera tout son possible pour revenir le plus rapidement sur les terrains afin de participer au sprint final de la saison avec l’OM ».

Roberto De Zerbi quitte l'OM : Le nom du responsable est balancé dans la presse ! https://t.co/m2laBLg9qi — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

« Je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien » Si Nayef Aguerd a alors reçu des messages de soutien, il y a également eu quelques insultes. En effet, sur les réseaux sociaux, le joueur de l’OM a été pris pour cible par plusieurs supporters marseillais, qui lui ont notamment reproché de lâcher son équipe dans la dernière ligne droite de la saison, l’accusant alors de se tourner déjà vers la Coupe du monde. Mais voilà que l’opération devenait inévitable pour Aguerd. En effet, à la suite de son opération, le joueur de l’OM a pris la parole sur Instagram, postant : « Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable ».