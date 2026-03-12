Mercato - PSG : «Des discussions», les révélations d’un taulier du FC Nantes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Souvent très actif en période de mercato, le PSG n'a pas attendu le rachat du Qatar en 2011 pour tenter des coups audacieux sur le marché des transferts. Et un ancien taulier du FC Nantes révèle d'ailleurs avoir été en contact avec la direction du PSG pour un transfert par le passé...

Les faits remontent à l'été 1999, alors que le PSG sortait d'une saison très compliquée en championnat (9e place) et traversait une période délicate sur le plan sportif. En quête de sang neuf dans le secteur défensif, le club de la capitale semble avoir tenté sa chance avec un profil évoluant en Ligue 1, du côté du FC Nantes. Un international argentin (26 sélections au total) qui venait de réaliser un exercice 1998-1999 prometteur avec les Canaris et qui avait donc tapé dans l'oeil du PSG. Il s'agit de Nestor Fabbri.

« Le PSG est venu me chercher » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en septembre 2022, Nestor Fabbri révélait des contacts avec le PSG durant cet été 1999 : « À la fin de ma première saison à Nantes, le PSG est venu me chercher. Il y a eu des discussions, mais je suis resté à Nantes. C'était une décision familiale. J'étais venu terminer ma carrière en France pour me prouver que j'étais capable de jouer dans un grand Championnat européen. On disait que j'étais un joueur lent et j'ai montré que la tête est parfois plus importante dans le foot », indique l'ancien taulier du FC Nantes, qui est donc finalement resté chez les Canaris jusqu'en 2002.