Mercato - PSG : La presse étrangère confirme pour ce qui pourrait être le transfert de l’été !

Il pourrait s’agir du dossier chaud de l’été en raison des acteurs impliqués, et cela concerne le Paris Saint-Germain, concentré pour le moment sur sa saison. La presse étrangère fait état d'une réunion qui pourrait aboutir à du sérieux à quelques mois de l’ouverture du marché des transferts.

Désireux de sécuriser l’avenir de ses cadres, après avoir bouclé les prolongations d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha l’année dernière, le PSG serait proche de régler les situations de Fabian Ruiz, Willian Pacho et Joao Neves. Un dossier avance en revanche moins bien et concerne Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Ballon d’Or réclamerait un salaire trop important aux yeux des décideurs parisiens. Une situation dont souhaiterait profiter un cador européen.

Rencontre entre le clan Dembélé et ce top club européen « Il y a eu une réunion à l'hôtel de Manchester City à laquelle ont participé Ferran Soriano (directeur exécutif de Manchester City) et Hugo Viana, le directeur sportif, avec l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. Il a été aperçu dans l'hôtel de Manchester City », a révélé mercredi soir le journaliste espagnol Marcos Benito dans l’émission El Chiringuito. Une rencontre confirmée ce jeudi par Sport, photo à l’appui montrant Hugo Viana avec Moussa Sissoko.