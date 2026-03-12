Mercato - PSG : La presse étrangère confirme pour ce qui pourrait être le transfert de l’été !

Il pourrait s’agir du dossier chaud de l’été en raison des acteurs impliqués, et cela concerne le Paris Saint-Germain, concentré pour le moment sur sa saison. La presse étrangère fait état d'une réunion qui pourrait aboutir à du sérieux à quelques mois de l’ouverture du marché des transferts.
Désireux de sécuriser l’avenir de ses cadres, après avoir bouclé les prolongations d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha l’année dernière, le PSG serait proche de régler les situations de Fabian Ruiz, Willian Pacho et Joao Neves. Un dossier avance en revanche moins bien et concerne Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Ballon d’Or réclamerait un salaire trop important aux yeux des décideurs parisiens. Une situation dont souhaiterait profiter un cador européen.
Rencontre entre le clan Dembélé et ce top club européen
« Il y a eu une réunion à l'hôtel de Manchester City à laquelle ont participé Ferran Soriano (directeur exécutif de Manchester City) et Hugo Viana, le directeur sportif, avec l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. Il a été aperçu dans l'hôtel de Manchester City », a révélé mercredi soir le journaliste espagnol Marcos Benito dans l’émission El Chiringuito. Une rencontre confirmée ce jeudi par Sport, photo à l’appui montrant Hugo Viana avec Moussa Sissoko.
Manchester City sait que ce ne sera pas simple
Le quotidien catalan affirme que l’agent d’Ousmane Dembélé explore d’autres possibilités au cas où les négociations avec le PSG n’avançaient pas positivement. Du côté de Manchester City, on a conscience que ce dossier ne sera pas simple en raison de l’investissement très élevé que représenterait ce transfert et de la volonté du club champion d’Europe en titre de prolonger sa star.
Auteur d’une saison plus compliquée, la faute à des problèmes physiques à répétition, Ousmane Dembélé a eu l’occasion de s’illustrer mercredi soir en inscrivant un but de grande classe face à Chelsea, contribuant à la large victoire du PSG (5-2) dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions.