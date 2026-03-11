F1 : Une star d’Hollywood reçoit une invitation surprise (et elle ne vient pas de Lewis Hamilton)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Formule 1 a été mise à l’honneur l’année dernière. En plus de la traditionnelle saison du documentaire Netflix : Drive to survive, un long-métrage qui a regroupé plusieurs grands noms d’Hollywood. Ce fut une réussite pour certains pilotes du paddock au point où l’un des acteurs a reçu une invitation particulière.

Le 25 juin 2025, le tant attendu F1 : le film sortait en salles. L’occasion pour les non initiés à la discipline reine de la course automobile ou bien aux fans de la Formule 1 d’aller visionner le long-métrage de Joseph Kosinski, réalisateur du spectaculaire Top Gun : Maverick datant de 2022 et porté par Tom Cruise. Cette fois-ci, ce fut une autre star d’Hollywood qui se chargeait du premier rôle avec des scènes filmées en prise de vues réelles lors de différents Grands Prix entre 2022 et 2024.

Le retour du GP de France sur le calendrier F1 ? Le rêve de @pierreGASLY 🏁 pic.twitter.com/YGQ8LV6074 — La Boîte A Questions (@BAQcanal) March 9, 2026

Brad Pitt en pilote de Formule 1, un membre du paddock a été convaincu Brad Pitt incarnait le rôle fictif de Sonny Hayes, ancien pilote de Formule 1 qui avait ses plus belles années derrière lui chargé de sauver l’écurie F1 de son ami de toujours Ruben Cervantes : Apex. Le film a reçu cinq nominations aux Oscars dont la cérémonie se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi au Dolby Theater de Los Angeles y compris celle du Meilleur Film. Pierre Gasly, à l’instar du reste du paddock, a eu la possibilité d’être proche de l’équipe technique du film pendant les week-ends de Formule 1, d’assister à l’avant-première et de ce fait, de lui faire une proposition pour le moins inattendue de manière indirecte.