Une star de retour en équipe de France ? Ousmane Dembélé peut avoir du souci à se faire

La situation d’Ousmane Dembélé ne manque pas d’inquiéter à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Sacré Ballon d’Or 2025 en septembre dernier, l’attaquant de 28 ans enchaîne depuis les pépins physiques avec le PSG. Résultat, l’international français n’a disputé que 26 matchs toutes compétitions confondues jusqu’à présent (pour 11 buts et 7 passes décisives). Sur RMC, on ne serait d’ailleurs pas contre le retour d’une star en équipe de France. Et celle-ci pourrait remettre le statut de titulaire d’Ousmane Dembélé en cause.
«Il a toujours le niveau international»
En effet, Eric Di Meco estime qu’Antoine Griezmann a encore sa place dans le onze de Didier Deschamps. « Pour moi, il n'y a pas de discussion possible, il a toujours le niveau international. Quand on parle de niveau international, c’est son niveau de jeu, parce qu’on se rend compte qu’à l’Atlético de Madrid, enchainer les matchs tous les 3 jours, c’est un peu compliqué. Mais en équipe de France, tu ne joues pas tous les 3 jours. Bien sûr qu’il a le niveau et je vais même plus loin, vu que Didier joue ces derniers temps avec 4 attaquants, il ne dépareille pas dans cette équipe là derrière l’attaquant et Olise à droite » a confié l’ancien de l’OM sur RMC.
Ousmane Dembélé poussé sur le banc par Antoine Griezmann ?
Si Antoine Griezmann faisait son retour chez les Bleus, il reprendrait naturellement son poste de numéro 10. Si tel est le cas, Michael Olise serait décalé dans le couloir droit, ce qui pousserait inévitablement Ousmane Dembélé sur le banc. Reste maintenant à voir si Didier Deschamps rappellera l’attaquant de l’Atlético de Madrid, et si ce dernier souhaitera revenir en équipe de France.