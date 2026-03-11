Cyclisme : « Je dois rouler avec mon coeur », les mots forts d'Alaphilippe

Après une performance correcte lors des Strade Bianche, Julian Alaphilippe est actuellement engagé sur Tirreno Adriatico afin de peaufiner sa préparation en vue de Milan San Remo, son premier véritable objectif du début de saison, le Monument qu'il peut encore rêver remporter. Et le Français, bien décidé à garder sa ligne de conduite, avoue avoir toujours l'envie et le plaisir à vélo dans des mots poignants.
« D'une certaine manière, je me sens plus important, plus utile et donc plus heureux chez Tudor que chez Quick-Step »
A l'occasion d'un entretien accordé à NZZ, relayé par cyclinguptodate.com, le Français a confié qu'il trouvait toujours une raison de prendre son vélo le matin pour aller rouler, que la motivation était toujours là : « D'une certaine manière, je me sens plus important, plus utile et donc plus heureux chez Tudor que chez Quick-Step. Cela me motive de faire partie d'une équipe qui trouve sa place dans le peloton et qui, je l'espère, continuera de progresser. Je leur montre, de mon point de vue, comment courir et avec quel état d'esprit ».
« Pour prendre du plaisir à faire du vélo, je dois rouler avec mon cœur »
A travers des mots touchants, le double champion du monde tricolore reconnaît que malgré une marge de manoeuvre un peu moins importante à très haut niveau, le fait de maintenir son envie d'attaquer, de faire la course, de sentir qu'il peut encore jouer physiquement dans les moments clés, maintiennent sa joie de courir : « Je peux encore rouler comme avant. Sinon, autant arrêter. Je ne veux pas changer mon style de course. Ce que je dois faire, quand, où et comment, ça ne se trouve pas sur une fiche technique. Pour prendre du plaisir à faire du vélo, je dois rouler avec mon cœur. J'adore ce que je fais ».