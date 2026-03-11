Luis Enrique critiqué : Même les joueurs du PSG se sont lâchés en privé

Axel Cornic

Après une saison historique, le Paris Saint-Germain affiche un visage beaucoup moins séduisant, avec des prestations très inégales. Les critiques ne manquent pas pour Luis Enrique, ce qui rappelle à certains une époque pas si lointaine où il était déjà pointé du doigt par les observateurs... mais également par ses joueurs !

Il a réussi là où des nombreux ont échoué avant lui. En seulement deux ans, Luis Enrique est parvenu à transformer le PSG en l’une des meilleures équipes de la planète football. Mais l'état de grâce n’a finalement duré que quelques mois, puisque ce Paris là semble être bien loin de celui qui avait notamment remporté la Ligue des Champions, la saison dernière.

« Quand les résultats sont moins bons, il y a toujours des incompréhensions » Les critiques ne manquent pas, avec Luis Enrique qui est évidemment en première ligne. Mais cela ne semble pas concerner seulement les observateurs, puisque les joueurs du PSG se seraient plusieurs fois opposés à leur entraineur et notamment en fin d'année 2024. « Quand les résultats sont moins bons, il y a toujours des incompréhensions ou des joueurs mécontents qui le font savoir un peu plus que d’habitude » a révélé Loïc Tanzi, dans un chat organisé sur le site officiel de L’Equipe.