Mercato - PSG : Lucas Chevalier va déjà partir ? «Certains clubs flairent le coup»

L’été dernier, le PSG a pris une décision importante sur le mercato. Le club de la capitale a remplacé Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Mais ce dernier a perdu sa place dans les buts parisiens. L’international français pourrait ainsi être amené à faire ses valises seulement une saison après son arrivée chez les Rouge-et-Bleu.
Le PSG a pris une décision étonnante l’été dernier. Malgré son importance dans le sacre en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie. Le portier italien, transféré à Manchester City où il a rejoint Pep Guardiola, a été remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale. Seulement, tout ne se passe pas exactement comme prévu pour l’international français chez les Rouge-et-Bleu.
Chevalier a perdu sa place au PSG
Peu convaincant, l’ancien du LOSC a perdu sa place dans les buts du PSG. Luis Enrique lui préfère Matvey Safonov désormais, et l’international russe semble s’être bien installé dans les cages des champions d’Europe 2025 après plusieurs bonnes prestations tant en Ligue des champions qu'en Ligue 1. De ce fait, Lucas Chevalier pourrait être amené à faire ses valises à l’issue de la saison si jamais sa situation ne s’arrange pas d’ici-là.
«Si rien ne change, son cas sera forcément important à gérer cet été»
« Il faudrait maintenant que Safonov réalise quelques erreurs pour voir le Français revenir dans les buts. Sa situation est bien entendu inquiétante, et il pourrait perdre sa place en équipe de France lors de la prochaine liste annoncée par Didier Deschamps le 19 mars prochain... Si rien ne change, son cas sera forcément important à gérer cet été pour la direction parisienne, car certains clubs flairent déjà le coup à réaliser, notamment du côté de la Premier League avec des gardiens défaillants ces derniers jours - suivez mon regard » a expliqué le journaliste Loïc Tanzi dans sa session de question/réponse pour L’Equipe. Affaire à suivre...