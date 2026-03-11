Mercato - PSG : Lucas Chevalier va déjà partir ? «Certains clubs flairent le coup»

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG a pris une décision importante sur le mercato. Le club de la capitale a remplacé Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Mais ce dernier a perdu sa place dans les buts parisiens. L’international français pourrait ainsi être amené à faire ses valises seulement une saison après son arrivée chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG a pris une décision étonnante l’été dernier. Malgré son importance dans le sacre en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie. Le portier italien, transféré à Manchester City où il a rejoint Pep Guardiola, a été remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale. Seulement, tout ne se passe pas exactement comme prévu pour l’international français chez les Rouge-et-Bleu.

Chevalier a perdu sa place au PSG Peu convaincant, l’ancien du LOSC a perdu sa place dans les buts du PSG. Luis Enrique lui préfère Matvey Safonov désormais, et l’international russe semble s’être bien installé dans les cages des champions d’Europe 2025 après plusieurs bonnes prestations tant en Ligue des champions qu'en Ligue 1. De ce fait, Lucas Chevalier pourrait être amené à faire ses valises à l’issue de la saison si jamais sa situation ne s’arrange pas d’ici-là.