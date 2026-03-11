«Ce n’est pas normal» : Le problème du PSG annoncé sur RMC (et ce n’est pas rassurant)

Pierrick Levallet

Contrairement à la saison dernière, le PSG affiche un visage moins convaincant depuis le début de cet exercice 2025-2026. Le club de la capitale est en difficulté et ne domine pas vraiment ses matchs. Le vrai problème de l’équipe de Luis Enrique a d’ailleurs été révélé sur RMC, et il n’est pas spécialement rassurant.

La saison dernière, le PSG marchait sur l’eau. Le club de la capitale était un véritable rouleau compresseur, ce qui lui a permis de remporter sa première Ligue des champions de son histoire. La situation est différente sur cet exercice 2025-2026. L’équipe de Luis Enrique, ennuyée par quelques pépins physiques depuis le début de saison, affiche un visage nettement moins convaincant. Le réel problème des Rouge-et-Bleu a d’ailleurs été révélé sur RMC, et il n’est pas spécialement rassurant pour la suite de l'année.

«C’est important de marquer» « Tous les joueurs devant ont eu des petites blessures. Dembélé, Doué, Barcola... Le seul qui était bien, c’était Gonçalo Ramos mais il ne joue pas beaucoup. Mais ce n’est pas normal cette inefficacité. C’est une équipe qui se crée toujours beaucoup d’occasions. C’est important de marquer. C’est difficile, mais c’est vrai que ce n’est pas normal quand tu regardes le classement des buteurs, même en Ligue 1, que tu n’aies pas de joueurs du PSG » a expliqué Pedro Miguel Pauleta dans Rothen s’enflamme.