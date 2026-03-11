Kylian Mbappé a séduit Ester Exposito : La presse espagnole révèle comment il a réussi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il n’y a désormais plus de place au doute ? Après le voyage de Kylian Mbappé à Paris, son histoire d’amour naissante avec l’actrice espagnole Ester Exposito semble être confirmée. Les deux célébrités se sont affichées ensemble à plusieurs reprises et ne sont pas passées inaperçues. Mais comment cette idylle a-t-elle débuté ? De l’autre côté des Pyrénées, on a dévoilé quelques réponses.

Venu à Paris pour faire soigner son genou, Kylian Mbappé a également passé du bon temps avec… Ester Exposito. La star du Real Madrid a été prise en photo à de nombreuses reprises en compagnie de l’actrice espagnole. Des clichés qui n’ont pas manqué de faire énormément parler au cours des derniers jours. Alors que certaines rumeurs avaient annoncé ces derniers mois un début flirt entre Kylian Mbappé et Ester Exposito, l’histoire d’amour semble aujourd’hui confirmée entre les deux.

« Il a même posé des questions à son sujet dans les vestiaires » Kylian Mbappé pourrait donc avoir trouvé l’amour dans les bras d’Ester Exposito. Un couple qui fait beaucoup parler en ce moment et voilà qu’en Espagne, on a évoqué comme cette histoire avait débuté. Ainsi, pour Telecinco, la journaliste Leticia Requejo a notamment révélé que Mbappé avait notamment mené son enquête dans le vestiaire du Real Madrid : « On m'a dit que Kylian était très intéressé par l’actrice. À tel point qu'il a même posé des questions à son sujet dans les vestiaires. Il s'est renseigné, et des contacts se sont instaurés via leurs profils ».