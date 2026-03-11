«L’enfer» de Kylian Mbappé avec Ester Exposito : «On ne va pas plaindre un mec qui prend 5 millions par mois»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, Kylian Mbappé n’est clairement pas passé inaperçu dans Paris. Venu initialement faire soigner son genou, l’attaquant du Real Madrid a animé la rubrique people en s’affichant avec celle qui serait sa nouvelle petite-amie : Ester Exposito. Les deux célébrités n’ont pas été lâchées par les paparazzis et ce traitement a fait parler sur Canal+.

Kylian Mbappé aurait-il trouvé l’amour ? D’habitude très discret sur sa vie privée, le joueur du Real Madrid ne l’a clairement pas été à l’occasion de son séjour à Paris. En effet, ayant fréquenté Ester Exposito, actrice espagnole, à plusieurs reprises, Mbappé n’a pas pu se cacher puisque de nombreuses photos et vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Une situation difficile à vivre ? « On se disait quand même que c'est l’enfer en fait ce qu'il subit avec les paparazzis notamment », a dit Hervé Mathoux sur Canal+.

« C’est la contrepartie » Les paparazzis n’ont donc pas lâché Kylian Mbappé et Ester Exposito à Paris. De quoi faire dire à Bertrand Latour : « C’est vrai que je voyais sur les réseaux sociaux que même quand il arrive dans un vol qui était plutôt un vol privé, des caméras de très loin le filmaient à des heures pas possible de la nuit avec donc sa nouvelle copine. On se dit que ça ne s’arrête jamais. Après, on ne va plaindre un mec qui prend 5 millions par mois. C’est la contrepartie. Il n’est pas devenu Mbappé par accident. Mais c’est vrai que la conséquence est notable, partout où vous êtes, partout où vous allez sur la planète, il y a toujours des caméras pour le filmer. C’est vrai que ce n’est pas agréable ».