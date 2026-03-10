Kylian Mbappé - L’annonce sur RMC qui ne devrait pas lui plaire : «Je n’y crois pas»

Axel Cornic

Lorsqu’il remportait la Coupe du monde avec l’équipe de France à seulement 19 ans, Kylian Mbappé semblait destiné à l’une des plus grandes carrières de l’histoire. Huit années après, la star du Real Madrid n’a toutefois toujours pas remporté de Ligue des Champions ou encore de Ballon d’Or, comme certains de ses illustres ainés.

Où en est la carrière de Kylian Mbappé ? A 27 ans, l’attaquant a remporté 21 titres au total, 18 en club à l’AS Monaco, au PSG ou au Real Madrid et 3 en équipe de France, avec évidemment la Coupe du monde en 2018. Mais cela ne semble pas encore faire de lui le meilleur Français de l’histoire, alors que certains pensaient qu’il pourrait attendre ce stade assez rapidement.

Mbappé encore loin des plus grands ? Déjà, il semble avoir pris un léger retard par rapport à certains de ses contemporains, comme Ousmane Dembélé qui a remporté la Ligue des Champions avec le PSG, puis le Ballon d’Or 2025. Mais le constat est encore plus dur quand on le compare aux anciennes légendes tricolores comme Zinedine Zidane ou encore Michel Platini ! Par exemple le premier a l’un des plus beaux palmarès du football français, avec notamment une Ligue des Champions en 2002 et évidement une Coupe du monde ainsi qu’un Ballon d’Or, en 1998.