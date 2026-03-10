PSG : La désillusion qui a affecté Kylian Mbappé, «il perd 2 kg»

Axel Cornic

Il n’a peut-être que 27 ans, mais Kylian Mbappé a déjà une carrière bien remplie derrière lui. Il faut dire que l’attaquant a débuté très jeune et a tout connu avec l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore l’équipe de France. Mais dans son entourage on assure que c’est bien sa période parisienne qui a été la plus délicate.

Tous les jeunes fans de football aimeraient être Kylian Mbappé. Il faut dire le Français a tout avec le talent, l’argent et la gloire. Mais ça ne fait pas tout, puisque ça ne l’a pas empêché de traverser quelques moments difficiles, sur le terrain comme en dehors.

« Quand il est heureux, c’est un gamin de 3 ans et quand il est malheureux, il pleure » Sa mère a notamment raconté qu’après l’élimination du PSG face à Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions en 2019, Mbappé avait tout particulièrement accusé le coup. « Kylian est un précoce, donc toutes ses réactions, positives ou négatives, sont exacerbées. Quand il est heureux, c’est un gamin de 3 ans. Quand il est malheureux, il pleure » avait confié Fayza Lamari en 2021, dans un long entretien accordé au Parisien. « Après l’élimination contre Manchester United en 8e de finale de la Ligue des champions en 2019, il reste enfermé et il perd 2 kg. Il était touché ».