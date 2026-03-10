Zinedine Zidane lui propose «de travailler avec lui» : L'offre qui le fait halluciner

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a décidé de se reconvertir en tant qu’entraîneur et le voilà aujourd’hui en passe de devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Le potentiel remplaçant de Didier Deschamps avait d’ailleurs commencé sur le banc de la réserve du Real Madrid et à l’époque, Zizou avait quelques idées pour s’entourer.

Cela fait maintenant depuis 2021 que Zinedine Zidane n’a plus officié sur un banc de touche. Malgré tout, la cote du Français reste énorme et il est aujourd’hui toujours considéré comme l’un des plus grands entraîneurs. Il faut dire que ces exploits sur le banc du Real Madrid parlent pour lui et on attend désormais de voir ce qu’il pourrait donner à la tête de l’équipe de France, Zidane ayant été annoncé comme le favori pour remplacer Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. Il devrait alors débarquer avec son staff chez les Bleus et c’est ainsi qu’il y a quelques années, Zizou avait notamment proposé à… Raynald Denoueix de l’épauler.

« Je me dis que c’est quelqu’un qui me fait une blague » A l’occasion d’un reportage diffusé par L’Equipe, Raynald Denoueix a raconté le moment où il reçu cette proposition de Zinedine Zidane pour devenir son adjoint il y a plusieurs années maintenant. « J’avais tondu le jardin, j’avais bien jardiné. J’avais pris ma douche et puis j’avais plein de messages. J’écoute les messages, je me dis que ce n’est pas possible… Les messages, c’était : “C’est Zinedine.” Je me dis que c’est quelqu’un qui me fait une blague. Il me dit que ma vision du foot l’intéresse, et me propose de travailler avec lui. Il avait un projet et il souhaitait m’inclure dedans », a-t-il expliqué.