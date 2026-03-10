Kylian Mbappé : Jérôme Rothen fait son «procès», Pierre Ménès craque et lui donne un conseil

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce n’est pas un cas isolé. Jérôme Rothen a l’habitude de ne pas se montrer tendre envers les actes et les performances de Kylian Mbappé depuis quelques mois. Ce qui a le don d’agacer Pierre Ménès. Pour la dernière pique en date de la tête d’affiche de l’émission Rothen s’enflamme, Ménès est monté au créneau.

Trois matchs de suite ratés par Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Ce qui n’était plus arrivé depuis le mois de juin 2025 et sa gastro-entérite aiguë contractée au début de la Coupe du monde des clubs. Cette fois-ci, Mbappé souffre d’une entorse au genou gauche, une douleur qu’il traînait depuis fin décembre et qui le privera au moins du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions au Santiago Bernabeu entre le Real Madrid et Manchester City mercredi soir. De par la gestion de cette blessure, lui qui était revenu très vite de son premier souci physique au genou dès la mi-janvier, Mbappé s’est fait allumer par Jérôme Rothen.

Face à Pierrot (5/6) : "Vu la saison du Real, si j’étais Mbappé je ne me... https://t.co/2udWxHvtdj via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 10, 2026

«J’ai vu Rothen qui n’en loupe jamais une pour allumer Mbappé qui a fait son procès pour son manque d’informations quant à sa blessure» Une fois de plus, l’ex-joueur du PSG reconverti consultant pour RMC qu’est Jérôme Rothen s’est montré critique envers Kylian Mbappé ces derniers temps, lui reprochant de ne pas avoir pris suffisamment d’informations sur sa blessure. Un « procès » inutile selon Pierre Ménès qui s’est attardé sur sa chaîne YouTube sur le sujet délicat du genou. « L’important ce n’est pas de le voir faire la claque dans la tribune pendant que ses petits copains jouent, mais de savoir et de soigner son genou. J’ai vu Rothen qui n’en loupe jamais une pour allumer Mbappé qui a fait son procès pour son manque d’informations quant à sa blessure. Je ne suis pas certain que Mbappé lui-même ait des infos encore très précises sur son genou parce que c’est une zone du corps assez compliquée, il faut bien poser le diagnostic. Si la blessure était extrêmement grave, qu’il faille opérer, je pense que la décision serait déjà prise. Il a aggravé la lésion en jouant un mois et demi pour rendre service à son club alors qu’il aurait pu se reposer ».