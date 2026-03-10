Antoine Dupont «est totalement perdu» : Le malaise que personne n'a vu venir avec le XV de France ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après trois premières victoires très impressionnantes, qui aurait pu croire que le XV de France s'effondrerait de cette façon en Ecosse ? Probablement personne. D'autant plus qu'Antoine Dupont a livré l'une des ses pires prestations avec le maillot des Bleus. De quoi susciter un malaise inattendu.

Après un début exceptionnel dans ce Tournoi des VI Nations, le XV de France a laissé échapper ses chances de décrocher le Grand Chelem en s'inclinant de façon inquiétante sur la pelouse de l'Ecosse (40-50). Symbole de cette échec des Bleus, la prestation catastrophique d'Antoine Dupont qui ne nous avait évidemment pas habitués à cela. Le capitaine des Bleus a offert deux essais aux Ecossais. Une situation commentée par le journaliste d'Eurosport Paul Citron qui n'avait jamais vu Antoine Dupont dans cette situation.

🇫🇷 Les Bleus stoppent l’hémorragie ! Antoine Dupont pour le 3e essai du XV de France 😮‍💨



➡️ Suivez le match en direct sur TF1 📺#GreatnessM6N #Since1883 #ECOFRA pic.twitter.com/hkGDt8qLBN — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 7, 2026

«Il ne sait plus à qui la donner» « Pour tout le XV de France, voir son capitaine donner un essai de cette manière à l'Ecosse qui n'en avait vraiment pas besoin c'est la chappe de plomb pour l'équipe. Et le regard qu'il a quand il fait cette passe en-avant dans l'en-but... Il récupère le ballon, il a trois Ecossais autour de lui et il tente cette passe, il est totalement perdu, il ne sait plus à qui la donner, vraiment c'est l'image qui m'a le plus marqué de ces 20-25 minutes de flottement », assure-t-il dans une vidéo sur Eurosport.