Antoine Dupont «est totalement perdu» : Le malaise que personne n'a vu venir avec le XV de France ?

Après trois premières victoires très impressionnantes, qui aurait pu croire que le XV de France s'effondrerait de cette façon en Ecosse ? Probablement personne. D'autant plus qu'Antoine Dupont a livré l'une des ses pires prestations avec le maillot des Bleus. De quoi susciter un malaise inattendu.
Après un début exceptionnel dans ce Tournoi des VI Nations, le XV de France a laissé échapper ses chances de décrocher le Grand Chelem en s'inclinant de façon inquiétante sur la pelouse de l'Ecosse (40-50). Symbole de cette échec des Bleus, la prestation catastrophique d'Antoine Dupont qui ne nous avait évidemment pas habitués à cela. Le capitaine des Bleus a offert deux essais aux Ecossais. Une situation commentée par le journaliste d'Eurosport Paul Citron qui n'avait jamais vu Antoine Dupont dans cette situation.
«Il ne sait plus à qui la donner»
« Pour tout le XV de France, voir son capitaine donner un essai de cette manière à l'Ecosse qui n'en avait vraiment pas besoin c'est la chappe de plomb pour l'équipe. Et le regard qu'il a quand il fait cette passe en-avant dans l'en-but... Il récupère le ballon, il a trois Ecossais autour de lui et il tente cette passe, il est totalement perdu, il ne sait plus à qui la donner, vraiment c'est l'image qui m'a le plus marqué de ces 20-25 minutes de flottement », assure-t-il dans une vidéo sur Eurosport.
«Il est totalement perdu»
Un avis partagé par son confrère Simon Farvacque : « Il m'a fait un peu pitié. Il a un match bien en-deça de ses standards, notamment cette action avec la passe interceptée. C'est l'essai du break parce que là ça fait très mal pour les Français. Dupont est trop lent sur cette transmission, il s'est fait gêner par son vis-à-vis et comme il lui a touché le bras au moment de la passe, elle n'était plus assez puissante. Ce sont des gestes rares de sa part et c'est en ça qu'il a un peu incarné l'échec français qui était globalement collectif ».