NBA : Tony Parker prochain entraîneur de Victor Wembanyama chez les Spurs ? «J’espère qu’on a notre coach pour le futur»

Président de l’Asvel, Tony Parker veut se rapprocher des terrains, lui qui a arrêté sa carrière il y a presque sept ans. En ce sens, la légende de l’équipe de France a exprimé son souhait de devenir entraîneur en NBA un jour. On pourrait logiquement l’imaginer à San Antonio, où il a joué pendant 17 ans, avec Victor Wembanyama, mais cela ne semble pas être dans les plans des Spurs.

À l’occasion de la Spurs Week, R.C. Buford était à Paris la semaine dernière. Le CEO des San Antonio Spurs en a profité pour se confier dans un entretien accordé à First Team, au cours duquel il a notamment été interrogé sur l’envie de Tony Parker, légende de la franchise texane avec laquelle il a remporté quatre titres de champion NBA, de devenir entraîneur.

De passage à Paris pour la Spurs Week, le président des San Antonio Spurs R.C. Buford est venu dans nos studios pour un entretien passionnant autour de sa franchise.

« Je peux imaginer que ce soit la prochaine étape pour Tony » « J’ai entendu ça récemment, oui. Au fil de nos discussions sur la suite pour notre franchise, quand on a regardé ça, Tony et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, à essayer de l’aider à comprendre : “Voilà ce que ça demande d’être coach, voilà l’investissement en temps.” Tant qu’il est investisseur ou dirigeant de l’Asvel, il n’a pas le droit d’être coach en NBA. Mais ça ne me surprendrait pas de le voir prendre ce rôle. Ses deux frères ont coaché et je peux imaginer que ce soit la prochaine étape pour Tony », a confié R.C. Buford.