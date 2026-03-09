Zinedine Zidane a choisi de dire stop, «c'est devenu ingérable»

Après une carrière bien remplier à la Juventus, au Real Madrid ou encore en équipe de France, Zinedine Zidane a décidé de raccrocher les crampons en 2006. Depuis, il a eu une excellente reconversion comme entraineur, puisqu’il a notamment remporté trois Ligues des Champions avec le Real Madrid et pourrait succéder à Didier Deschamps après la prochaine Coupe du monde. Mais cela n’empêche pas les regrets...
Il y a peu de sportifs qui semblent aussi appréciés que lui. Zinedine Zidane a marqué toute une génération avec ses prestations sur le terrain, laissant une trace de chacun des clubs où il a évolué. Mais la fin a été peut-être un peu trop brutale, avec cette expulsion en finale de la Coupe du monde 2006, face à l’Italie.
« J'avais fait ce choix, c'était ce que je voulais faire »
Invité du Festival dello Sport di Trento en octobre dernier, l’ancien numéro 10 s’était notamment exprimé au sujet de sa fin de carrière de joueur. « J'avais fait ce choix, c'était ce que je voulais faire. Ce qui ne me plaisait plus, c'étaient les voyages, les hôtels et tout ce que cela impliquait. À 20 ans, ça va, mais en vieillissant, c'est devenu ingérable » avait déclaré Zinedine Zidane, avant de toutefois ajouter : « J'aurais pu jouer encore deux ou trois ans ».
« Quand j'ai arrêté, j'ai changé de vie »
Il a pourtant su rapidement combler le vide, avec une nouvelle carrière d’entraineur qui a débuté de la meilleure des manières. « Quand j'ai arrêté, j'ai changé de vie. Après trois ans, j'étais perdu. J'ai tout essayé avant de m'inscrire à une formation d'entraîneur » avait confié Zidane, lors de cet évènement organisé dans le nord de l'Italie. « J'ai d'abord eu Ancelotti comme manager, puis je suis devenu son adjoint : c'est un ami, il a joué un rôle crucial dans ma carrière. C'était un bon entraîneur parce qu'il était à l'écoute des joueurs ».