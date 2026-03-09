Zinedine Zidane a choisi de dire stop, «c'est devenu ingérable»

Axel Cornic

Après une carrière bien remplier à la Juventus, au Real Madrid ou encore en équipe de France, Zinedine Zidane a décidé de raccrocher les crampons en 2006. Depuis, il a eu une excellente reconversion comme entraineur, puisqu’il a notamment remporté trois Ligues des Champions avec le Real Madrid et pourrait succéder à Didier Deschamps après la prochaine Coupe du monde. Mais cela n’empêche pas les regrets...

Il y a peu de sportifs qui semblent aussi appréciés que lui. Zinedine Zidane a marqué toute une génération avec ses prestations sur le terrain, laissant une trace de chacun des clubs où il a évolué. Mais la fin a été peut-être un peu trop brutale, avec cette expulsion en finale de la Coupe du monde 2006, face à l’Italie.

« J'avais fait ce choix, c'était ce que je voulais faire » Invité du Festival dello Sport di Trento en octobre dernier, l’ancien numéro 10 s’était notamment exprimé au sujet de sa fin de carrière de joueur. « J'avais fait ce choix, c'était ce que je voulais faire. Ce qui ne me plaisait plus, c'étaient les voyages, les hôtels et tout ce que cela impliquait. À 20 ans, ça va, mais en vieillissant, c'est devenu ingérable » avait déclaré Zinedine Zidane, avant de toutefois ajouter : « J'aurais pu jouer encore deux ou trois ans ».