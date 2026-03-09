Hervé Mathoux - Canal + : Le naufrage continue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis 18 ans, Hervé Mathoux est à la présentation d’une émission devenue particulièrement réputée sur Canal+ pour les amoureux du football et inconditionnels de la Ligue 1. Néanmoins, chaque année, le public est de moins en moins au rendez-vous en attestent des audiences décroissantes. Et ce ne sont pas les derniers chiffres qui diront le contraire…

En 2008, Canal+ proposait un nouveau programme intitulé le Canal Football Club qui avait pour but de faire un point sur le week-end de Ligue 1 passé, préparant l’ultime rencontre de la journée en question. Une émission qui est devenu un rendez-vous incontournable avec notamment deux têtes d’affiches à savoir le présentateur Hervé Mathoux et le consultant Pierre Ménès poussé vers la sortie en 2021 pour des accusations d’attouchements et d’harcèlement sexuel envers certaines journalistes de la chaîne dont Marie Portolano. A l’époque, le CFC proposait des images des matchs du week-end ainsi que des débats. Néanmoins, depuis plusieurs années, Canal+ n’a plus les droits télévisuels de l’élite du football français, ayant préféré se focaliser sur d’autres domaines.

📺📈 #Audiences

Le « Canal Football Club » coule !



Hier, le magazine sportif présenté par Hervé Mathoux n'a séduit que 121 000 téléspectateurs soit 0.7% de PDA sur Canal+, en clair, entre 19h30 et 20h20



Il s'agit d'un score très faible, loin de l'âge d'or de l'émission. pic.twitter.com/HIO6HL4gdr — Monascope7 🗞️ (@Monascope7) March 9, 2026

Le Canal Football Club continue de sombrer niveau audiences De quoi réduire le temps d’émission du Canal Football Club passant de deux heures à une heure. A l’instant T, l’émission diffuse des images de la Premier League ou encore de la Ligue des champions, ayant les droits des deux compétitions, le tout en analysant les formes de certains gros clubs français et puis c’est tout. La PDA est donc réduite. Dimanche, le CFC n’a rassemblé que 121 000 téléspectateurs soit 0,7 % de PDA sur Canal+. « Un score faible, loin de l’âge d’or de l’émission » comme l’a souligné le compte X Monascope7.