Hervé Mathoux - Canal + : Le naufrage continue !

Depuis 18 ans, Hervé Mathoux est à la présentation d’une émission devenue particulièrement réputée sur Canal+ pour les amoureux du football et inconditionnels de la Ligue 1. Néanmoins, chaque année, le public est de moins en moins au rendez-vous en attestent des audiences décroissantes. Et ce ne sont pas les derniers chiffres qui diront le contraire…
En 2008, Canal+ proposait un nouveau programme intitulé le Canal Football Club qui avait pour but de faire un point sur le week-end de Ligue 1 passé, préparant l’ultime rencontre de la journée en question. Une émission qui est devenu un rendez-vous incontournable avec notamment deux têtes d’affiches à savoir le présentateur Hervé Mathoux et le consultant Pierre Ménès poussé vers la sortie en 2021 pour des accusations d’attouchements et d’harcèlement sexuel envers certaines journalistes de la chaîne dont Marie Portolano. A l’époque, le CFC proposait des images des matchs du week-end ainsi que des débats. Néanmoins, depuis plusieurs années, Canal+ n’a plus les droits télévisuels de l’élite du football français, ayant préféré se focaliser sur d’autres domaines.
Le Canal Football Club continue de sombrer niveau audiences
De quoi réduire le temps d’émission du Canal Football Club passant de deux heures à une heure. A l’instant T, l’émission diffuse des images de la Premier League ou encore de la Ligue des champions, ayant les droits des deux compétitions, le tout en analysant les formes de certains gros clubs français et puis c’est tout. La PDA est donc réduite. Dimanche, le CFC n’a rassemblé que 121 000 téléspectateurs soit 0,7 % de PDA sur Canal+. « Un score faible, loin de l’âge d’or de l’émission » comme l’a souligné le compte X Monascope7.
«Maxime Saada ne souhaite pas donner beaucoup d’exposition à la Ligue 1. Tout ça pour les histoires de guerres de droits»
Patron de Canal+, Maxime Saada ne semble pas vouloir mettre tout en œuvre pour redresser la barre et booster les audiences de l’émission en proposant un contenu différent. C’est le constat dressé par Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube dernièrement. « Le CFC pourrait faire une émission autour de la ligue 1 sans les images, en alimentant des débats plus toniques, en faisant des reportages. Sauf que je commence à voir que Maxime Saada ne souhaite pas donner beaucoup d’exposition à la Ligue 1. Tout ça pour les histoires de guerres de droits. Il y a aussi le fait que Canal ne soit plus sur la TNT, ça supprime des gens. Et le fait que l’émission faisait 2h avant et maintenant, elle ne fait plus qu’une heure ».