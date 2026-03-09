Équipe de France - Zinedine Zidane : Le clash qui a fait parler !

Pierrick Levallet

Eliminée de l’Euro 1996 en demi-finale par la République Tchèque, l’équipe de France était passée tout proche d’une finale avant son sacre à la Coupe du monde 1998. L’ambiance n’était toutefois pas si rose dans le vestiaire des Bleus. Zinédine Zidane s’est notamment disputé avec un coéquipier, et le clash a fait parler à l’époque.

Avant son sacre à la Coupe du monde 1998, l’équipe de France n’était pas passée loin d’une finale en 1996. Les Bleus, alors entraînés par Aimé Jacquet, s’étaient fait éliminer en demi-finale par la République Tchèque. Et malgré ce plutôt bon parcours dans la compétition, l’ambiance n’était pas vraiment au top dans le vestiaire. Un clash avait notamment éclaté entre Zinédine Zidane et un certain Youri Djorkaeff. Et il n’avait pas manqué de faire parler, puisque l’ancien numéro 10 de l’équipe de France avait pointé l’attitude de son coéquipier du doigt.

«Moi, je reconnais mes erreurs» « Jusqu'à l'Euro, ça s'était bien passé. Pas seulement pour Djorkaeff-Zidane, pour tout le monde. Quand ça se passe bien, c'est que tout le monde est bien. Là, c'est moi qui étais moins bien. J'ai été moins bon, et peut-être que dans la tête de certains les choses ont changé. Cela ne veut pas dire que Djorkaeff a été extraordinaire. Il ne faut pas toujours mettre la faute sur un seul joueur. Dans le foot il faut être solidaire. Il faut l'être quand l'équipe est bonne, et l'être encore quand l'équipe est moins bonne. Moi, je reconnais mes erreurs » avait d’abord expliqué Zinédine Zidane dans un entretien accordé à L’Equipe à l’époque.