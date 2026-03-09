Mercato - OM : Ça bouge encore à Marseille, son départ «bientôt officialisé»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Les dernières semaines ont été agitées à l’OM, avec le départ de Roberto De Zerbi et celui de Pablo Longoria, et les prochaines devraient l’être également. Medhi Benatia quittera, sauf retournement de situation, son poste à la fin de la saison. En attendant, un autre départ devrait être officialisé prochainement par le club.

Le grand ménage se poursuit au sein de l’organigramme de l’OM. Démissionnaire, Medhi Benatia a finalement accepté de rester jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt. Ce qui a été accompagné de la mise en retrait de Pablo Longoria, depuis remplacé par Alban Juster à la présidence du club et un autre membre de la direction de Marseille va lui aussi s’en aller.

Mercato - OM : «Je n’hésite pas une seconde», ce gros joueur a signé sans réfléchir ! https://t.co/r2KrHt1Yeh — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

L’OM va bientôt annoncer le départ de Ravanelli D’après les informations de La Provence, le départ de Fabrizio Ravanelli est imminent et sera officialisé très bientôt. Nommé conseiller institutionnel et sportif de Pablo Longoria à l’été 2024, l’ancien international italien (22 sélections, 8 buts) avait été écarté au printemps dernier et n’est quasiment plus apparu depuis. Medhi Benatia n’aurait pas apprécié sa trop grande proximité avec le groupe et estimait que son poids devenait trop important au sein de l’OM.