Mercato - OM : Ça bouge encore à Marseille, son départ «bientôt officialisé»

Les dernières semaines ont été agitées à l’OM, avec le départ de Roberto De Zerbi et celui de Pablo Longoria, et les prochaines devraient l’être également. Medhi Benatia quittera, sauf retournement de situation, son poste à la fin de la saison. En attendant, un autre départ devrait être officialisé prochainement par le club.
Le grand ménage se poursuit au sein de l’organigramme de l’OM. Démissionnaire, Medhi Benatia a finalement accepté de rester jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt. Ce qui a été accompagné de la mise en retrait de Pablo Longoria, depuis remplacé par Alban Juster à la présidence du club et un autre membre de la direction de Marseille va lui aussi s’en aller.
L’OM va bientôt annoncer le départ de Ravanelli
D’après les informations de La Provence, le départ de Fabrizio Ravanelli est imminent et sera officialisé très bientôt. Nommé conseiller institutionnel et sportif de Pablo Longoria à l’été 2024, l’ancien international italien (22 sélections, 8 buts) avait été écarté au printemps dernier et n’est quasiment plus apparu depuis. Medhi Benatia n’aurait pas apprécié sa trop grande proximité avec le groupe et estimait que son poids devenait trop important au sein de l’OM.
« Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe, qui a conquis le club et le cœur des supporters ? »
« Il ne comprend pas, il est dégoûté que cela se termine ainsi. Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe, qui a conquis le club et le cœur des supporters ? », avait regretté un proche de Fabrizio Ravanelli au mois de novembre dernier auprès de La Provence. Selon le quotidien régional, une procédure de licenciement a été engagée contre celui qui a été l’attaquant de l’OM entre 1997 et 1999. Marseille n’a pas souhaité commenter cette procédure, mais une source proche du club a confirmé qu’il ne ferait bientôt plus partie de l’organigramme, lui que l'on annonçait pourtant comme un futur président en puissance.