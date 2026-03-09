Cyclisme - Tour de France : Seixas ? Vingegaard a compris...

Alexandre Higounet

Alors qu'il a pris le départ de Paris-Nice pour peaufiner sa préparation en vue de sa tentative de doublé Giro-Tour cette saison, Jonas Vingegaard a bien sûr suivi de près ce début de saison, et notamment l'éclosion de Paul Seixas au sommet du cyclisme mondial. Et le leader danois sait désormais à quoi s'en tenir en vue du Tour de France, il ne le cache pas...

Après ses déboires du début de saison, perturbé notamment par sa chute à l'entraînement dans le courant du mois de janvier, Jonas Vingegaard a pris le départ de Paris-Nice pour accélérer sa préparation en vue de sa tentative de doublé Giro-Tour. Comme il l'a répété au départ au micro de RMC, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike reste persuadé qu'il est encore en situation de pouvoir battre Tadej Pogacar dans la conquête du maillot jaune, convaincu aussi que le fait de disputer au préalable le Tour d'Italie, de briser sa routine, augmentera son niveau global en juillet.

« Pogacar ? Je veux battre le meilleur, et je sais que je l'ai déjà battu deux fois » Jonas Vingegaard a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclinguptodate : « À chaque fois que j'ai participé au Tour et à la Vuelta, je me sentais plus fort sur la Vuelta. J'espère qu'en participant au Giro, je pourrai retrouver cette même sensation sur le Tour. Tadej l'a fait en 2024 également. Pogacar ? Je veux battre le meilleur, et je sais que je l'ai déjà battu deux fois ».