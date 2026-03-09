Mercato - PSG : Cette star regrette son départ, «la pire chose qui me soit arrivée»

Pierrick Levallet

A travers les années, le PSG a vu défiler un bon nombre de stars. Certaines d’entre elles ont laissé une marque plus importante que d’autres chez les Rouge-et-Bleu. Un ancien grand nom parisien a d’ailleurs avoué qu’il regrettait son départ et qu’il aurait bien aimé rester plus longtemps dans la capitale.

Le PSG a vu passer un bon nombre de stars dans ses rangs, surtout depuis l’arrivée de QSI en 2011. Mais avant que le Qatar ne débarque, quelques grands noms ont fait se lever les foules au Parc des Princes. Ronaldinho a notamment marqué les esprits lors de son passage entre 2001 et 2003. Le Brésilien a d’ailleurs avoué qu’il aurait aimé rester plus longtemps dans la capitale, en dépit de son transfert au FC Barcelone.

Mercato - PSG : Une erreur dans le recrutement dénoncée sur les réseaux sociaux ! https://t.co/2p0zTTye54 — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

«Tout cela appartient maintenant à Dieu» « Mon pire souvenir au PSG ? C'est de ne pas être resté plus longtemps ! C'est vraiment la pire chose qui me soit arrivée. Si ça avait été dans une autre formation, avec des entraîneurs différents ou d'autres choses, j'aurais aimé rester. Mais tout cela appartient maintenant à Dieu, et j'ai fini par aller dans un club merveilleux, où j'ai été très heureux » avait expliqué Ronaldinho à Media Carré en 2022.