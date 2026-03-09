Le vrai problème du PSG dénoncé sur Canal + (et c’est très inquiétant)

Pierrick Levallet

Contrairement à la saison dernière, le PSG peine à convaincre sur cet exercice 2025-2026. Le club de la capitale ne domine pas vraiment ses sujets, et la situation commence à devenir inquiétante. Le réel problème des hommes de Luis Enrique a d’ailleurs été pointé du doigt sur Canal +, et il n’est pas vraiment rassurant.

La saison dernière, le PSG marchait sur l’eau. Le club de la capitale était un rouleau compresseur, et c’est ce qui l’a conduit jusqu’à son sacre historique en Ligue des champions. Sur cet exercice 2025-2026 en revanche, la formation parisienne peine à convaincre. Les Rouge-et-Bleu ne dominent pas vraiment leur sujet, et cette situation commence à inquiéter sur Canal + à l’approche du choc aller contre Chelsea en Ligue des champions.

«Luis Enrique est inquiet mentalement pour son équipe» Laure Boulleau s’est d’ailleurs permise de pointer du doigt le réel problème du PSG, et il n’est pas spécialement rassurant. « Ce que je ressens quand je vois jouer le PSG, c'est qu'ils n'ont plus la fringale de l'année dernière. Et en fait, c'est un peu l'année d'après, quand tu as tout gagné, qui n'est pas si simple à gérer. Quand tu as tout gagné, tu as moins le sens du sacrifice. Physiquement, ils seraient capables de faire certains efforts, mais psychologiquement, tu ne te rends pas compte que tu as moins le sens du sacrifice que la saison dernière » a expliqué l’ancienne joueuse du PSG dans le Canal Football Club.