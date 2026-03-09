Mercato - PSG : Un transfert à 250M€ tombe à l’eau, «c’est l’une des choses dont je suis le plus fier»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, et plus particulièrement depuis l’intronisation de Luis Campos au poste de conseiller sportif du club de la capitale, on est particulièrement attentifs aux jeunes talents à suivre loin du centre d’entraînement. C’est pourquoi une offensive aurait vraisemblablement été lancée auprès d’un cador européen pour une pépite qui illumine son monde désormais. Sans succès comme le club l’a rappelé ce lundi.

« Champion mon frère » comme dirait Marquinhos. Le 31 mai dernier, le PSG ajoutait le trophée tant chassé par ses joueurs, son staff technique et ses dirigeants : la Ligue des champions pour la première fois en ses 55 années d’histoire. Elle succédait à trois sacres sur la scène nationale avec le Trophée des champions, la Ligue 1 et la Coupe de France. Par la suite, le Paris Saint-Germain soulevait sa première Supercoupe d’Europe et en faisait de même avec la Coupe intercontinentale des clubs. Et le tout, sans la flopée de stars qui fut sienne quelque temps auparavant et sans un craquage important sur le marché des transferts.

🚨 Joan Laporta: “One of the things I'm proud of… when Paris St-Germain came with €250m for Lamine Yamal and we said no”.



“Remember he has a contract until 2030”. pic.twitter.com/x8EAasiNpz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2026

Joan Laporta en remet une couche sur la supposée offre XXL du PSG refusée par le Barça pour Lamine Yamal En 2023, Lamine Yamal se révélait aux yeux de l’Europe sous la tunique du FC Barcelone. Pur produit de La Masia, Yamal a par la suite flambé l’été de son 17ème anniversaire à l’Euro 2024 éliminant avec La Roja l’équipe de France en demi-finale de la compétition (2-1). L’international espagnol aurait fait l’objet d’une proposition de transfert pharaonique émanant du PSG, avoisinant le montant de 250M€ d’après le Barça et son président Joan Laporta quand bien même le Paris Saint-Germain aurait fermement démenti ces rumeurs par le biais de ses porte-paroles et notamment auprès de L’Équipe.