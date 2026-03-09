Mercato - PSG : Un transfert à 250M€ tombe à l’eau, «c’est l’une des choses dont je suis le plus fier»

Au PSG, et plus particulièrement depuis l’intronisation de Luis Campos au poste de conseiller sportif du club de la capitale, on est particulièrement attentifs aux jeunes talents à suivre loin du centre d’entraînement. C’est pourquoi une offensive aurait vraisemblablement été lancée auprès d’un cador européen pour une pépite qui illumine son monde désormais. Sans succès comme le club l’a rappelé ce lundi.
« Champion mon frère » comme dirait Marquinhos. Le 31 mai dernier, le PSG ajoutait le trophée tant chassé par ses joueurs, son staff technique et ses dirigeants : la Ligue des champions pour la première fois en ses 55 années d’histoire. Elle succédait à trois sacres sur la scène nationale avec le Trophée des champions, la Ligue 1 et la Coupe de France. Par la suite, le Paris Saint-Germain soulevait sa première Supercoupe d’Europe et en faisait de même avec la Coupe intercontinentale des clubs. Et le tout, sans la flopée de stars qui fut sienne quelque temps auparavant et sans un craquage important sur le marché des transferts.
Joan Laporta en remet une couche sur la supposée offre XXL du PSG refusée par le Barça pour Lamine Yamal
En 2023, Lamine Yamal se révélait aux yeux de l’Europe sous la tunique du FC Barcelone. Pur produit de La Masia, Yamal a par la suite flambé l’été de son 17ème anniversaire à l’Euro 2024 éliminant avec La Roja l’équipe de France en demi-finale de la compétition (2-1). L’international espagnol aurait fait l’objet d’une proposition de transfert pharaonique émanant du PSG, avoisinant le montant de 250M€ d’après le Barça et son président Joan Laporta quand bien même le Paris Saint-Germain aurait fermement démenti ces rumeurs par le biais de ses porte-paroles et notamment auprès de L’Équipe.
«Quand le Paris Saint-Germain a proposé 250M€ pour Lamine Yamal et que nous avons refusé...»
Ce lundi a eu lieu un débat à Barcelone pour les élections présidentielles du club qui se dérouleront le dimanche 15 mars prochain. Actuel patron du club culé, Joan Laporta sera une fois de plus opposé à Victor Font comme lors de la dernière campagne. L’occasion pour Laporta de mettre sur le devant de la scène une décision qu’il ne regrette absolument pas, le joueur lui rendant match après match. « Une des choses dont je suis le plus fier... Quand le Paris Saint-Germain a proposé 250M€ pour Lamine Yamal et que nous avons refusé », a confié Joan Laporta pendant le débat des présidentielles blaugrana.