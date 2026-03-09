Mercato - PSG : Un joueur acheté «très cher» pour aider Luis Enrique, ce transfert est une erreur ?

Le Paris Saint-Germain a été confronté à une avalanche de blessures en début de saison. Malgré la situation, la direction n’a pas souhaité faire de folie durant le mercato hivernal, poursuivant sa stratégie de l’été dernier. Selon vous, le club a-t-il pris la bonne décision ?
Malgré les nombreuses blessures du début de saison, le PSG n’a pas souhaité revoir sa stratégie concernant le recrutement en décidant, comme vous l’avait révélé le10sport.com dès le mois d’octobre, de rester en retrait sur le mercato hivernal. Mais un joueur est tout de même venu renforcer les rangs parisiens en la personne de Dro Fernandez, un milieu de terrain de 18 ans présenté comme l’une des plus belles pépites du FC Barcelone. Un transfert estimé à 8M€, considéré davantage comme un pari sur l’avenir.
« Il sera peut-être très bon un jour mais pour l’instant, il est totalement inexistant sur le plan physique »
Mais force est de constater que Luis Enrique compte sur le jeune Espagnol pour cette seconde partie de saison, Dro Fernandez totalisant déjà six apparitions sous le maillot du PSG, dont trois titularisations en Ligue 1. Mais jusqu’à présent, la recrue hivernale peine à s'illustrer et n’échappe pas aux critiques. « Il sera peut-être très bon un jour mais pour l’instant, il est totalement inexistant sur le plan physique et beaucoup trop léger », a notamment lancé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube, après la défaite contre l'AS Monaco (1-3).
« Le problème c’est qu’il soit titulaire »
« Il est vraiment en dessous, a quant à lui déclaré Lionel Charbonnier dans l’After Foot. Il passe complètement à travers. (…) Dro est un jeune qui a été acheté très très cher, et il n’est vraiment pas au niveau de la Ligue 1 ». De son côté, Daniel Riolo se montre plus clément, rappelant que l’ancien du Barça, qui profite des absences pour gonfler son temps de jeu, n’était pas destiné à apparaître autant. « Il est venu car c’est un prospect. Moi, je ne pensais pas le voir aussi vite dans l’équipe, souligne le journaliste de RMC. Luis Enrique le prend normalement pour le garder à long terme et le faire progresser, l’anomalie, c’est qu’il soit déjà titulaire. Je ne crois pas que c’était prévu. On le voit tous qu’il a du mal, que physiquement il est faible dans les contacts, que c’est un gars dont on attend une progression x2 limite. Le problème c’est qu’il soit titulaire. »
