Mercato - PSG : Un joueur acheté «très cher» pour aider Luis Enrique, ce transfert est une erreur ?

Le Paris Saint-Germain a été confronté à une avalanche de blessures en début de saison. Malgré la situation, la direction n’a pas souhaité faire de folie durant le mercato hivernal, poursuivant sa stratégie de l’été dernier. Selon vous, le club a-t-il pris la bonne décision ?

Malgré les nombreuses blessures du début de saison, le PSG n’a pas souhaité revoir sa stratégie concernant le recrutement en décidant, comme vous l’avait révélé le10sport.com dès le mois d’octobre, de rester en retrait sur le mercato hivernal. Mais un joueur est tout de même venu renforcer les rangs parisiens en la personne de Dro Fernandez, un milieu de terrain de 18 ans présenté comme l’une des plus belles pépites du FC Barcelone. Un transfert estimé à 8M€, considéré davantage comme un pari sur l’avenir.

« Il sera peut-être très bon un jour mais pour l’instant, il est totalement inexistant sur le plan physique » Mais force est de constater que Luis Enrique compte sur le jeune Espagnol pour cette seconde partie de saison, Dro Fernandez totalisant déjà six apparitions sous le maillot du PSG, dont trois titularisations en Ligue 1. Mais jusqu’à présent, la recrue hivernale peine à s'illustrer et n’échappe pas aux critiques. « Il sera peut-être très bon un jour mais pour l’instant, il est totalement inexistant sur le plan physique et beaucoup trop léger », a notamment lancé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube, après la défaite contre l'AS Monaco (1-3).