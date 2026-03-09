Equipe de France : Un joueur de l'OM peut dire adieu à la Coupe du monde ? La mauvaise nouvelle annoncée dans la presse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l'équipe de France de football, la Coupe du monde 2026 débutera le 16 juin prochain par une rencontre face au Sénégal. Le compte à rebours est lancé et forcément, à l'approche de cet évènement, l'une des questions est de savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps. Si certaines places chez les Bleus semblent déjà réservées, pour d'autres, l'espoir de figurer dans le groupe serait infime.

Finaliste de l'édition 2022, l'équipe de France espère bien évidemment faire mieux lors de la Coupe du monde 2026. Pour Didier Deschamps, ce serait alors la meilleure des manières de quitter ses fonctions de sélectionneur. Les Bleus ont donc rendez-vous cet été de l'autre côté de l'Atlantique avec les meilleures nations dans l'espoir de succéder à l'Argentine. Vont-ils y arriver ? Tout d'abord, il faudra voir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps pour disputer cette compétition avec l'équipe de France.

Qui sera appelé pour disputer la Coupe du monde ? C'est donc quelques semaines avant le coup d'envoi de la Coupe du monde que Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs appelés en équipe de France. Une annonce qui sera forcément très suivie et tout le monde voudra en faire partie. Mais voilà que le nombre d'élus est restreint. En effet, les places sont chères pour figurer dans le groupe des Bleus. A moins d'une catastrophe, il y a des joueurs comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé qui sont déjà assurés d'y être. Pour d'autres, ce n'est pas encore fait...