Equipe de France : Un joueur de l'OM peut dire adieu à la Coupe du monde ? La mauvaise nouvelle annoncée dans la presse

Pour l'équipe de France de football, la Coupe du monde 2026 débutera le 16 juin prochain par une rencontre face au Sénégal. Le compte à rebours est lancé et forcément, à l'approche de cet évènement, l'une des questions est de savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps. Si certaines places chez les Bleus semblent déjà réservées, pour d'autres, l'espoir de figurer dans le groupe serait infime.
Finaliste de l'édition 2022, l'équipe de France espère bien évidemment faire mieux lors de la Coupe du monde 2026. Pour Didier Deschamps, ce serait alors la meilleure des manières de quitter ses fonctions de sélectionneur. Les Bleus ont donc rendez-vous cet été de l'autre côté de l'Atlantique avec les meilleures nations dans l'espoir de succéder à l'Argentine. Vont-ils y arriver ? Tout d'abord, il faudra voir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps pour disputer cette compétition avec l'équipe de France.
Qui sera appelé pour disputer la Coupe du monde ?
C'est donc quelques semaines avant le coup d'envoi de la Coupe du monde que Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs appelés en équipe de France. Une annonce qui sera forcément très suivie et tout le monde voudra en faire partie. Mais voilà que le nombre d'élus est restreint. En effet, les places sont chères pour figurer dans le groupe des Bleus. A moins d'une catastrophe, il y a des joueurs comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé qui sont déjà assurés d'y être. Pour d'autres, ce n'est pas encore fait...
Benjamin Pavard n'y sera pas ?
Forcément, à l'annonce de la liste de Didier Deschamps, il y aura des déçus. L'un d'entre eux se trouvera-t-il... à l'OM ? Champion du monde 2018, Benjamin Pavard a longtemps été l'un des chouchous du sélectionneur, étant ainsi régulièrement appelé en équipe de France. Mais voilà que ce statut n'est aujourd'hui clairement plus le même pour le défenseur central. De plus, avec des performances en deçà à l'OM, Pavard a perdu des points. De quoi faire dire ce lundi à La Provence que le rêve du Marseillais de disputer le prochain Mondial serait grandement compromis.