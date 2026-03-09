Deschamps est interpellé par un attaquant… qui attend Zidane avec impatience !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de la Coupe du monde, plusieurs joueurs rêvent de la disputer avec l'équipe de France. Mais Didier Deschamps ne pourra pas faire que des heureux. Mais après la compétition, il pourrait y a voir une large revue d'effectif avec l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc, et un joueur rêve déjà d'en profiter.

Il fait partie des révélations de la saison en Premier League. Eli Junior Kroupi impressionne effectivement avec Bournemouth, au point que la question d'une sélection en équipe de France fasse déjà parler. Cependant, face à la concurrence dans le secteur offensif, l'ancien attaquant de Lorient part de très loin pour disputer la Coupe du monde et sera probablement plutôt considéré par Zinedine Zidane. Mais cela n'empêche pas Éli Junior Kroupi de rêver du Mondial.

Eli Kroupi Junior rêve de la Coupe du monde... « Si tu parlais avec un joueur et qu’il te dit qu’il n’a pas envie de jouer la Coupe du Monde, c’est qu’il n’a pas envie de jouer au foot. Forcément, jouer une Coupe du Monde avec son pays, ce serait incroyable. Après, comme je l’ai dit, c’est pas le plus important, c’est une étape on va dire, donc si elle doit arriver elle arrive, si elle ne doit pas arriver, je me dis que je devrais travailler pour arriver à cet objectif-là. Je vais juste continuer à rester focus dans mon club pour pouvoir performer après », a-t-il confié au micro de Téléfoot.