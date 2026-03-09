XV de France : Du jamais vu après la claque en Écosse ?

Pierrick Levallet

Ce week-end, rien n’a vraiment souri au XV de France contre l’Ecosse pendant le Tournoi des VI Nations. Antoine Dupont et les siens se sont inclinés à Edimbourg (50-40). Et comme si cela ne suffisait pas, un joueur de Fabien Galthié risque une lourde sanction après un fait de jeu sur la pelouse du XV du chardon.

Le XV de France aurait pu être sacré dans ce Tournoi des VI Nations ce week-end. Mais finalement, Antoine Dupont et les siens ont dû reporter leur rêve de retenir leur titre. Les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés face à l’Ecosse ce samedi (50-40). Ce revers n’a pas manqué de faire parler, puisque les Bleus n’avaient plus encaissé autant de points dans un même match depuis 2015 dans la compétition. Et comme si cela ne suffisait pas, un international français risquerait une assez lourde suspension.

Jusqu'à 208 semaines de suspension pour Oscar Jegou ? Comme le rapporte L’Equipe, Oscar Jegou passera devant une commission de discipline indépendante ce mardi matin. Le troisième ligne aile du XV de France est suspecté d’avoir commis une fourchette. Le joueur de 22 ans est entré en contact avec la zone des yeux du talonneur écossais Ewan Ashman et encourrait jusqu’à 208 semaines de suspension si jamais son cas est avéré avec un degré maximum.