XV de France : Du jamais vu après la claque en Écosse ?

Ce week-end, rien n’a vraiment souri au XV de France contre l’Ecosse pendant le Tournoi des VI Nations. Antoine Dupont et les siens se sont inclinés à Edimbourg (50-40). Et comme si cela ne suffisait pas, un joueur de Fabien Galthié risque une lourde sanction après un fait de jeu sur la pelouse du XV du chardon.
Le XV de France aurait pu être sacré dans ce Tournoi des VI Nations ce week-end. Mais finalement, Antoine Dupont et les siens ont dû reporter leur rêve de retenir leur titre. Les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés face à l’Ecosse ce samedi (50-40). Ce revers n’a pas manqué de faire parler, puisque les Bleus n’avaient plus encaissé autant de points dans un même match depuis 2015 dans la compétition. Et comme si cela ne suffisait pas, un international français risquerait une assez lourde suspension.
Jusqu'à 208 semaines de suspension pour Oscar Jegou ?
Comme le rapporte L’Equipe, Oscar Jegou passera devant une commission de discipline indépendante ce mardi matin. Le troisième ligne aile du XV de France est suspecté d’avoir commis une fourchette. Le joueur de 22 ans est entré en contact avec la zone des yeux du talonneur écossais Ewan Ashman et encourrait jusqu’à 208 semaines de suspension si jamais son cas est avéré avec un degré maximum.
Ce serait du jamais vu pour le joueur du XV de France
Une telle sanction pour une fourchette serait du jamais vu dans l’histoire du rugby. Jusqu’à présent, la plus grosse suspension infligée à un joueur pour un tel acte est de 52 semaines. David Attoub avait écopé de cette sentence en 2009 sous les couleurs du Stade français après un match de H Cup en Ulster. Reste maintenant à voir quel verdict la commission de discipline donnera dans l’affaire Oscar Jegou. Le XV de France retient assurément son souffle, surtout en vue du match contre l'Angleterre le 14 mars prochain.