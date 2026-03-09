Mercato - OM : Bientôt viré, il pourrait déjà retrouver un club !

Depuis le début de l’année 2026, les changements sont très nombreux du côté de l’Olympique de Marseille, qui traverse une énorme crise. Il y a eu Roberto De Zerbi, puis Pablo Longoria qui est peu à peu poussé vers la sortie, sans oublier Medhi Benatia qui pourrait bien quitter le club à la fin de la saison. Mais ce n’est pas terminé...
Depuis deux ans, Pablo Longoria a souhaité s’entourer de plusieurs personnes importantes comme Medhi Benatia. Mais ce n’est pas tout, puisqu’un ancien très grand footballeur a également rejoint l’OM avec Fabrizio Ravanelli, qui semblait pouvoir avoir un impact important sur l’équipe. Mais cela fait plusieurs mois déjà que l’Italien a totalement disparu de la circulation.
« Une procédure de licenciement a été engagée à son encontre »
Il ne semble désormais plus faire partie de l’organigramme de l’OM, même si ce n’est pas encore officiel. Mais à en croire les dernières indiscrétions de La Provence, ça ne devrait pas tarder. « D'après nos sources, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre, sans que l'on n'en connaisse le motif » a annoncé ce lundi le quotidien, régional, au sujet de Ravanelli. « Une source proche de l'OM indique que le "renard argenté" ne fera effectivement plus partie de ses collaborateurs d'ici peu ».
Que va faire Ravanelli ?
Pour le moment, l’information n’a été ni confirmée ni démentie à Marseille, mais le départ de l’ancien attaquant aux 31 buts en 84 matchs toutes compétitions confondues pour l’OM ne surprendra personne. Il a toutefois des chances de vite retrouver un club, puisque Tuttosport laisse entendre que Fabrizio Ravanelli pourrait bien rebondir du côté de la Juventus. Il faut dire que le mien est extrêmement fort avec le club turinois où il a été un joueur très important, mais où il a également travaillé dans les équipes jeunes.