Mercato - OM : Bientôt viré, il pourrait déjà retrouver un club !

Axel Cornic

Depuis le début de l’année 2026, les changements sont très nombreux du côté de l’Olympique de Marseille, qui traverse une énorme crise. Il y a eu Roberto De Zerbi, puis Pablo Longoria qui est peu à peu poussé vers la sortie, sans oublier Medhi Benatia qui pourrait bien quitter le club à la fin de la saison. Mais ce n’est pas terminé...

Depuis deux ans, Pablo Longoria a souhaité s’entourer de plusieurs personnes importantes comme Medhi Benatia. Mais ce n’est pas tout, puisqu’un ancien très grand footballeur a également rejoint l’OM avec Fabrizio Ravanelli, qui semblait pouvoir avoir un impact important sur l’équipe. Mais cela fait plusieurs mois déjà que l’Italien a totalement disparu de la circulation.

Mercato - OM : «Je n’hésite pas une seconde», ce gros joueur a signé sans réfléchir ! https://t.co/r2KrHt1Yeh — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« Une procédure de licenciement a été engagée à son encontre » Il ne semble désormais plus faire partie de l’organigramme de l’OM, même si ce n’est pas encore officiel. Mais à en croire les dernières indiscrétions de La Provence, ça ne devrait pas tarder. « D'après nos sources, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre, sans que l'on n'en connaisse le motif » a annoncé ce lundi le quotidien, régional, au sujet de Ravanelli. « Une source proche de l'OM indique que le "renard argenté" ne fera effectivement plus partie de ses collaborateurs d'ici peu ».