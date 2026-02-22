«C’est une honte !» : Quand le PSG faisait craquer le frère d’un joueur de l’OM, «il avait cassé sa télé»

Entre l’OM et le PSG, ce n’est pas le grand amour et l’antagonisme entre les deux clubs a parfois pu faire sortir de leurs gonds l’entourage de certains joueurs. C’est ce que racontait un ancien olympien, expliquant que son frère avait cassé sa télé à cause du club de la capitale.
Après des passages à la Juventus et à Middlesbrough, Fabrizio Ravanelli rejoignait l’OM en 1997, où il est resté jusqu’en 1999 avant de s’engager avec la Lazio. L’ancien attaquant international italien (22 sélections, 8 buts) a donc vécu la finale de Coupe de l’UEFA perdue face à Parme, mais ce n’est pas le plus grand regret de ses années à Marseille.
« Ça me fait encore mal aujourd'hui »
« Mon plus grand regret ? D'avoir perdu la finale de la Coupe de l'UEFA contre Parme, à Moscou (0-3, le 12 mai 1999). Mais c'était prévisible, il nous manquait des joueurs à cause de Bologne - à la suite d'une bagarre à la fin de la demi-finale retour, Jambay et Dugarry avaient écopé de cinq et six matches de suspension. Ravanelli, Gallas et Luccin étaient, eux, suspendus pour accumulation de cartons jaunes - Alors, je dirais plutôt d'avoir perdu le Championnat, la même année, à la dernière seconde de la dernière journée au profit de Bordeaux », confiait Fabrizio Ravanelli dans un entretien accordé à L’Equipe en 2018.
« Mon frère m'avait appelé après en me disant qu'il avait cassé sa télé »
Un nul du PSG à Bordeaux suffisait pour que l’OM soit sacré champion de France, mais le club de la capitale s’était incliné dans les derniers instants de la rencontre. « Ça me fait encore mal aujourd'hui. Tout le monde a vu ce qui s'est passé entre Paris et Bordeaux, ce soir-là. Paris gagnait le match 2-1, mais des joueurs ont arrêté de jouer, de mettre le pied et Bordeaux a fini par l'emporter (3-2, but de Feindouno à la 89e minute alors qu'un nul girondin donnait le titre à l'OM, vainqueur à Nantes, 1-0). C'est une honte ! Mon frère m'avait appelé après en me disant qu'il avait cassé sa télé », ajoutait Fabrizio Ravanelli.