Mercato - OM : «Je devais signer au PSG», il a changé d'avis au dernier moment pour rejoindre Marseille !

Alexis Brunet

Même si la rivalité est immense entre le PSG et l’OM, certains joueurs se sont déjà risqués à évoluer dans les deux clubs. Il y a des années, une légende marseillaise devait par exemple signer à Paris, mais un homme est intervenu et l'a fait changer d’avis à la dernière minute. L’histoire aurait pu être bien différente.

À l’été 2024, un transfert avait particulièrement fait parler. Alors en fin de contrat, Adrien Rabiot s’était engagé avec l’OM après une longue aventure du côté de la Juventus de Turin. Une opération très mal accueillie par les supporters parisiens car le milieu de terrain avait évolué par le passé au PSG et il y avait même été formé.

«Un joueur exceptionnel est sorti de l'équipe», la décision qui a payé à l’OM ! https://t.co/EWzNy8ooP5 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Je devais signer au PSG » Adrien Rabiot n’est toutefois pas le seul joueur à avoir évolué à l’OM et au PSG. Il y a plus de 35 ans, Basile Boli était lui passé tout proche de rejoindre Paris avant de s’engager avec Marseille. Un homme avait fait changer d’avis le défenseur à la dernière minute, Bernard Tapie. « Je devais signer au PSG, tout avait été finalisé avec Borelli. Mais le lendemain, Tapie est venu me voir et m’a dit : ‘On me dit que tu es le meilleur défenseur de France, mais j’ai regardé tes matches. Tu n’as pas une bonne relance’. Il m’a fait une proposition et je suis rentré annoncer à ma femme que je signais à Marseille », avait révélé l’ancien international français dans le livre "Dans le vestiaire de l’OM".