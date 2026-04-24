Lewis Hamilton avec Kim Kardashian à Malibu : La photo de leur premier baiser a enfin fuité !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton et Kim Kardashian sont au coeur des rumeurs depuis quelques semaines maintenant. Les deux stars entretiendraient une relation amoureuse depuis février dernier. Aucun des deux n’a officialisé la chose pour le moment. Mais un photographe a surpris le septuple champion du monde de F1 et la superstar américaine en train d’échanger un baiser à Malibu !

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler. Depuis sa dernière relation officielle avec Nicole Scherzinger il y a plus de 10 ans, le Britannique se voulait assez discret à cet égard. Seulement, le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian ! Les deux stars se sont d’ailleurs offerts un séjour à Malibu récemment. Et un nouvel élément confirme la nature de leur relation.

Enfin un premier baiser en public pour Lewis Hamilton et Kim Kardashian ! Le Daily Mail a en effet révélé une photo où l’on peut voir Lewis Hamilton et Kim Kardashian s’embrasser langoureusement dans la mer. Les deux stars se sont baignées et ont profité de la plage de Malibu avant de se faire attraper par le photographe lorsqu’ils étaient en train d’échanger un baiser. De son côté, 20 Minutes ajoute que plusieurs sources proches du couple expliquent que le pilote de Ferrari et la femme d’affaires américaine font les efforts nécessaire pour donner une chance à leur idylle malgré leur emploi du temps particulièrement chargé.