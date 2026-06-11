F1 - Max Verstappen : «Nous avons identifié la nature du problème», le mea culpa de Red Bull après le GP de Monaco !

Deuxième des qualifications, Max Verstappen a été contraint d’abandonner dès le début du Grand Prix de Monaco, bloqué sur la grille après l’extinction des feux. Laurent Mekies a fait savoir que la nature du problème rencontré par le Néerlandais a été identifié et a présenté ses excuses à son pilote.
Comme à Miami, Max Verstappen avait réussi à décrocher la deuxième place lors des qualifications du Grand Prix de Monaco, son meilleur résultat de la saison, mais dont il n’a pas pu profiter. À l’extinction des feux, le quadruple champion du monde s’est retrouvé bloqué sur la ligne, incapable de démarrer sa monoplace. Un problème qu’il avait décelé dès le tour de formation et dont Red Bull a fini par identifier la nature.
«Nous ne pouvons que présenter nos excuses à Max»
« Nous avons identifié la nature du problème. Il s'est manifesté lors du tour de formation et ne nous a laissé aucune chance, ni à lui ni à nous. Donc c'est comme ça. Comme vous le savez peut-être, il s'agissait également de la toute première unité de puissance de Max cette saison, dont le remplacement était prévu après Monaco », a expliqué Laurent Mekies, dans des propos relayés par Motorsport.com. « Ce n'est pas ce que nous voulions. Évidemment, nous ne pouvons que présenter nos excuses à Max, car le travail qu'il a accompli avec l'équipe pour atteindre ce niveau de rythme à Monaco était exceptionnel. Il est sans doute trop tôt pour discuter de la solution, mais nous pensons avoir identifié le problème. »
«Je priais pour que tout le monde passe à droite»
« Je tournais le volant vers la gauche uniquement grâce au frottement des roues et je priais pour que tout le monde passe à droite », a confié Max Verstappen après son abandon, lui qui a vu tous les pilotes le dépasser alors que lui était bloqué sur la grille. « Heureusement, tous les pilotes ont réagi correctement. Si j'étais leader du championnat, ce serait évidemment extrêmement douloureux. Dans ma situation actuelle, c'est un peu moins pénible, mais ça reste très frustrant et décevant pour toute l'équipe. Tout le monde veut terminer chaque course. J'espère simplement que nous comprendrons rapidement ce qui s'est passé afin de régler définitivement le problème. »