F1 - «J’aurais aimé voir ce que cela aurait donné» : Les regrets de Red Bull avec Max Verstappen

Pierrick Levallet

Max Verstappen avait sans doute rêvé d’un meilleur Grand Prix de Monaco. Victime d’un problème moteur, le Néerlandais est resté cloué sur la ligne de départ et a été contraint à l’abandon dès le premier tour. Red Bull a d’ailleurs affiché des regrets avec le quadruple champion du monde de F1, qui aurait pu tenir tête à Kimi Antonelli.

Max Verstappen n’a décidément pas eu de chance au Grand Prix de Monaco. Qualifié en deuxième position, le quadruple champion du monde de F1 espérait pouvoir se battre pour la première place avec Kimi Antonelli. Mais le sort en a décidé autrement. Victime d’un problème moteur, le Néerlandais est resté cloué sur la ligne de départ et a été contraint à l’abandon. Red Bull a d’ailleurs affiché des regrets à cet égard par l’intermédiaire de Laurent Mekies.

«Je pense qu’il faut rendre hommage à Kimi» « Je pense que c’est une histoire que nous ne connaîtrons jamais. Tout ce que je pourrais dire ne serait que pure spéculation. Kimi s’est échappé devant... c’est toujours difficile d’évaluer ce genre de scénario. Je pourrais vous dire que nous pouvons regarder les temps des EL2, quand on fait des relais, mais chaque journée est différente à Monaco. Honnêtement, je ne pense pas que nous ayons la réponse. Je pense qu’il faut rendre hommage à Kimi. Il nous a tous surpris en étant aussi rapide à Monaco, seul devant, dès sa deuxième saison. Il a montré que ce qu’il avait réalisé en qualifications n’était pas simplement un tour magique, mais qu’il disposait d’un rythme extrêmement solide » a d’abord expliqué le Team Principal de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.