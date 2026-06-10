F1 : «Je dois rappeler aux gens qui je suis», la grande annonce de Lewis Hamilton pour son avenir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour la deuxième fois consécutive cette saison, Lewis Hamilton a terminé deuxième d’une course. Dimanche à Monaco, le septuple champion du monde a prouvé qu’il était de retour en grande forme avec Ferrari. Après cette belle performance, le pilote britannique n’a pas hésité à affirmer qu’il était déterminé à rappeler à tout le monde de quel bois ce dernier pouvait se chauffer.

A 41 ans, Lewis Hamilton est-il de retour à un très haut niveau ? En retrait depuis son arrivée chez Ferrari en 2025, le septuple champion du monde semble reprendre du poil de la bête ces derniers temps. Après une deuxième place au Canada, « King Lewis » a enchaîné dimanche lors du Grand Prix de Monaco, terminant une nouvelle fois deuxième derrière l’intouchable Kimi Antonelli (Mercedes). Après cette belle prestation, Lewis Hamilton n’a pas hésité à annoncer du lourd concernant son niveau de confiance actuel.

« J'ai l'impression d'être dans une période où je dois rappeler aux gens qui je suis » « Enchaîner deux deuxièmes places, surtout après une bonne course à Montréal où beaucoup disaient : 'Oui, mais il est toujours rapide là-bas' [lui qui a remporté sept victoires sur le circuit Gilles Villeneuve]... J'ai l'impression d'être dans une période où je dois rappeler aux gens qui je suis. Je crois que mes fans me le répétaient déjà l'an dernier, et maintenant, c'est à moi de le démontrer chaque week-end. Je pense aussi qu'il est agréable de voir cet enthousiasme retrouvé au sein de l'équipe, ainsi que la confiance qu'ils ont en moi et dans la décision de m'avoir recruté. Je suis donc très heureux », a ainsi confié le Britannique dans des propos relayés par Motorsport.com.