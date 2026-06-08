F1 : Lewis Hamilton lâche une grande annonce sur son avenir à la surprise générale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison poussive chez Ferrari, Lewis Hamilton laisse enfin parler tout son talent cette année. Le septuple champion du monde vient d'enchaîner un deuxième podium de suite grâce à sa très belle deuxième place à Monaco. L'occasion pour lui de lâcher un petit indice sur son futur de manière assez inattendue.

Dimanche à Monaco, Lewis Hamilton a obtenu son deuxième podium de suite à Monaco et s'est retrouvé sur le podium avec Kimi Antonelli (19 ans) et Isack Hadjar (21 ans) qui a eux deux n'ont même pas son âge. En effet, le septuple champion du monde a 41 ans, mais visiblement il ne compte s'arrêter tout de suite. Et pour cause, après la course, Lewis Hamilton a été interrogé sur la possibilité d'aller battre le record de podiums à Monaco détenu par Ayrton Senna et qu'il vient d'égaler en arrachant un huitième podium dans les rues de la Principauté. Et le Britannique assure qu'il a encore le temps de le battre puisqu'il compte bien rester en F1 encore longtemps.

Hamilton fait une annonce surprise sur son avenir « Je suis ici depuis longtemps et je n’ai toujours pas égalé (Senna), mais je vais encore être là pour un moment, alors je vais continuer à courir après. Et juste d’être en sa présence, dans le sens des huit podiums, par exemple, c’est très cool. Je me souviens encore de ma jeunesse à regarder Ayrton, et aujourd’hui encore c’est mon pilote préféré. C’est donc vraiment génial », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de reconnaître qu'il a pensé à la victoire, notamment lors du second départ après le drapeau rouge provoqué par son coéquipier Charles Leclerc.