F1 : Pierre Gasly craque après sa sanction, «ça me brise le cœur»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une très bonne course ce dimanche à l’occasion du Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly a vécu une véritable désillusion. Troisième sur la ligne, le Français a finalement terminé septième en raison de plusieurs sanctions. Abattu après ces pénalités, le pilote Alpine n’a pas réussi à caché son immense déception.

C’est un sixième podium en carrière qui a échappé de peu à Pierre Gasly ce dimanche à l’occasion du Grand Prix de Monaco. Ayant franchi la ligne en troisième position derrière Lewis Hamilton (Ferrari) et Kimi Antonelli (Mercedes), le pilote Alpine a finalement terminé septième de l’épreuve en raison d’une pénalité liée à une vitesse trop haute en entrant dans la voie des stands. Au micro de Canal+, le Normand n’a pas réussi à cacher sa grosse déception.

« Ça me brise le cœur, je n’ai pas de mots » « Ça me brise le cœur, je n’ai pas de mots. C’était une course parfaite, on franchit la ligne en troisième place. Les deux fois je mets le limiteur bien avant la ligne avec la limite à 59,5 km/h alors que c’est limité à 60, donc je suis dégoûté. On franchit la ligne d’arrivée en troisième place à Monaco devant tous les fans, je suis pénalisé et je finis loin, je n’ai pas les mots », a d’abord confié Gasly dans des propos relayés par Next-Gen Auto.