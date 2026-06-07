F1 : Pierre Gasly craque après sa sanction, «ça me brise le cœur»

Auteur d’une très bonne course ce dimanche à l’occasion du Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly a vécu une véritable désillusion. Troisième sur la ligne, le Français a finalement terminé septième en raison de plusieurs sanctions. Abattu après ces pénalités, le pilote Alpine n’a pas réussi à caché son immense déception.
C’est un sixième podium en carrière qui a échappé de peu à Pierre Gasly ce dimanche à l’occasion du Grand Prix de Monaco. Ayant franchi la ligne en troisième position derrière Lewis Hamilton (Ferrari) et Kimi Antonelli (Mercedes), le pilote Alpine a finalement terminé septième de l’épreuve en raison d’une pénalité liée à une vitesse trop haute en entrant dans la voie des stands. Au micro de Canal+, le Normand n’a pas réussi à cacher sa grosse déception.
« Ça me brise le cœur, je n’ai pas de mots »
« Ça me brise le cœur, je n’ai pas de mots. C’était une course parfaite, on franchit la ligne en troisième place. Les deux fois je mets le limiteur bien avant la ligne avec la limite à 59,5 km/h alors que c’est limité à 60, donc je suis dégoûté. On franchit la ligne d’arrivée en troisième place à Monaco devant tous les fans, je suis pénalisé et je finis loin, je n’ai pas les mots », a d’abord confié Gasly dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« J’espère qu’ils pourront faire appel et se battre car j’ai l’impression qu’on a fait tout ce qu’on devait faire »
Le Français espère encore que son écurie pourra faire appel de cette pénalité : « On travaille pour ce genre de moments, pour saisir ces chances quand elles se présentent. Je fais ça depuis dix ans, j’ai fait cinq podiums en carrière, et ça fait mal. J’espère qu’ils pourront faire appel et se battre car j’ai l’impression qu’on a fait tout ce qu’on devait faire », conclut Pierre Gasly, qui peut néanmoins se satisfaire d’un très bon début de saison 2026.