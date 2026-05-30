F1 : Alpine lâche une annonce sur l'avenir de Pierre Gasly !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2027 avec Alpine, Pierre Gasly a reçu un message de Flavio Briatore pour son avenir. L'Italien est ravi de la montée en puissance de Franco Colapinto aux côtés du Français, et semble se projeter sur l'avenir avec ce duo.

Alpine a clairement redressé la barre cette saison. Très distancé en 2025, l'écurie française s'est rapprochée du haut de la hiérarchie et s'impose comme la meilleure des autres derrière Mercedes, McLaren, Ferrari et Red Bull. Et depuis quelques courses, Franco Colapinto a lui aussi inversé la tendance. Largement dominé par Pierre Gasly, le pilote argentin est revenu dans le match au meilleur des moments alors que son contrat s'achève en fin de saison. Flavio Briatore a évoqué cette situation tout en lâchant une petite phrase sur le futur de Pierre Gasly.

Briatore évoque l'avenir de son duo de pilotes « Honnêtement, je pense que Franco a le talent pour devenir l’un des meilleurs pilotes. Au Canada, il a fait un travail exceptionnel. Vendredi, il n’a même pas participé aux EL1 à cause d’un problème de batterie. Ensuite, il est monté dans la voiture et s’est qualifié dans le top 10. Ce genre de performance n’est pas habituel. Pour le moment, nous avons Gasly et Colapinto. Pour 2027, Gasly est confirmé grâce à son contrat longue durée, et ensuite nous verrons. J’espère que Franco continuera à faire du très bon travail jusqu’à la fin de saison », a-t-il confié après le Grand Prix du Canada.