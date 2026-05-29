«Je serais ravi de l’accueillir» : Max Verstappen reçoit une nouvelle proposition loin de la F1 !

Pierrick Levallet

Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de cette saison ? Le pilote de Red Bull n’a pas caché son agacement face à la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Et le Néerlandais a également montré un intérêt grandissant pour d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde a d’ailleurs reçu une nouvelle proposition loin de la discipline qu’il pratique depuis 2015.

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler en ce moment. Mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette saison en F1, le quadruple champion du monde montre également un intérêt grandissant pour d’autres horizons du sport automobile. Le pilote de 28 ans a notamment participé aux 24 Heures du Nürburgring en GT récemment. Et Sébastien Ogier a tenu à féliciter le Néerlandais , en suggérant au passage un nouveau défi en rallye. « Avec toi comme professeur ? » a alors réagi Max Verstappen sur les réseaux sociaux. Le pilote français a alors indiqué que sa proposition restait sincère même si elle était formulée sur le ton de l’humour.

«Je suis sûr qu'un gars comme lui pourrait être tenté par le rallye un jour» « C'était une sorte de plaisanterie que l'on fait sur les réseaux sociaux, mais il est évident qu'il aime les nouvelles expériences et les choses de ce genre. Il a déjà piloté mon ancienne Fiesta une fois l'année dernière, mais ce n'était pas dans les meilleures conditions : c'était sur circuit. Je lui ai dit que s'il voulait vraiment [la piloter], il fallait qu'il l'essaie dans un endroit adapté, car un circuit n'est pas idéal pour cette voiture. Mais je suis sûr qu'un gars comme lui pourrait être tenté [par le rallye] un jour, alors pourquoi pas ? Ma réponse était sincère : je lui ai dit que s'il souhaitait participer à un test, je serais ravi de l'accueillir » a confié Sébastien Ogier dans des propos rapportés par Motorsport.com.