OM : «Tout le monde l'attendait avec un fusil de sniper», le craquage de Nasri sur Beye !

Ancien consultant à Canal +, Habib Beye a lancé sa carrière d'entraineur de Ligue 1 au Stade Rennais, avant de prendre les rênes de l'OM. Alors que le Sénégalais a pris cher à cause de ses déclarations sur les plateaux de télévision, Samir Nasir a poussé un énorme coup de gueule pour le défendre.
Embauché par Canal +, Habib Beye n'avait pas sa langue dans sa poche lorsqu'il était consultant. En effet, il n'hésitait pas à donner son point de vue sans filtre sur les plateaux de télévision. Mais quand il est devenu entraineur en Ligue 1 - au Stade Rennais, puis à l'OM - Habib Beye a pris très cher. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Samir Nasri a tenu à monter au créneau.
«J'ai trouvé ça injuste»
« Cette saison, lorsqu'il était en difficulté, Habib Beye s'est vu reprocher son passé de consultant et ses avis tranchés de l'époque sur Luis Enrique. C'est le jeu ? J'ai trouvé ça injuste. On devait juger Habib Beye pour sa capacité ou pas à entraîner l'OM, cela n'aurait dû être que cela ces quatre derniers mois. On ne doit pas le juger parce qu'il y a trois ans, il a déclaré qu'il ne comprenait pas la gestion du cas Mbappé par Luis Enrique. Il était alors payé pour être consultant et donner son avis », a affirmé Samir Nasir, actuel consultant de Canal +.
«Il était payé pour être consultant et donner son avis»
Dans la foulée, Samir Nasri en a rajouté une couche sur Habib Beye, qui était sous le feu des critiques à l'OM à cause de son passé en tant que consultant : « Quand il est devenu entraîneur, tout le monde l'attendait avec un fusil de sniper pour lui tirer dessus. Ce n'est pas correct. Si on veut avoir des consultants engagés, qui apportent une plus-value, on ne peut pas les attaquer comme ça ».