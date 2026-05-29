OM : «Tout le monde l'attendait avec un fusil de sniper», le craquage de Nasri sur Beye !

Amadou Diawara

Ancien consultant à Canal +, Habib Beye a lancé sa carrière d'entraineur de Ligue 1 au Stade Rennais, avant de prendre les rênes de l'OM. Alors que le Sénégalais a pris cher à cause de ses déclarations sur les plateaux de télévision, Samir Nasir a poussé un énorme coup de gueule pour le défendre.

Embauché par Canal +, Habib Beye n'avait pas sa langue dans sa poche lorsqu'il était consultant. En effet, il n'hésitait pas à donner son point de vue sans filtre sur les plateaux de télévision. Mais quand il est devenu entraineur en Ligue 1 - au Stade Rennais, puis à l'OM - Habib Beye a pris très cher. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Samir Nasri a tenu à monter au créneau.

«J'ai trouvé ça injuste» « Cette saison, lorsqu'il était en difficulté, Habib Beye s'est vu reprocher son passé de consultant et ses avis tranchés de l'époque sur Luis Enrique. C'est le jeu ? J'ai trouvé ça injuste. On devait juger Habib Beye pour sa capacité ou pas à entraîner l'OM, cela n'aurait dû être que cela ces quatre derniers mois. On ne doit pas le juger parce qu'il y a trois ans, il a déclaré qu'il ne comprenait pas la gestion du cas Mbappé par Luis Enrique. Il était alors payé pour être consultant et donner son avis », a affirmé Samir Nasir, actuel consultant de Canal +.