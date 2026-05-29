Transfert de Julian Alvarez : Les «mensonges» qui changent tout pour le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Julian Alvarez est toujours au cœur de toutes les discussions. Une situation qui agace au sein de l'Atlético de Madrid où la médiatisation de ce dossier n'amuse personne. A tel point que des mensonges sont dénoncés au sujet des informations sorties concernant les mouvements du FC Barcelone dans ce dossier.

Ce sera sans nul doute le feuilleton de l'été sur le mercato. Et pour cause, Julian Alvarez est annoncé avec insistance sur le départ de l'Atlético de Madrid et son revient désormais de façon pressante du côté du FC Barcelone et du PSG. Mais c'est bien le Barça qui serait le plus chaud dans ce dossier. Le club blaugrana, qui cherche le successeur de Robert Lewandowski, ferait de Julian Alvarez sa grande priorité pour cet été après avoir bouclé l'arrivée d'Anthony Gordon.

Dans le dossier Alvarez, ça part dans tous les sens ! Et le cas Julian Alvarez est à la Une de tous les médias espagnols. Les informations s'enchaînent et la plus récente annonce que le FC Barcelone aurait transmis une offre ferme de 100M€ pour recruter l'international argentin. Mais la situation commence à sérieusement agacer l'Atlético de Madrid qui a décidé de répliquer dans la presse. « C'est un mensonge de plus », balance une source au sein du club de la capitale espagnole qui dénonce une « campagne préméditée » visant à déstabiliser les Colchoneros.