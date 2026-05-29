Transfert de Julian Alvarez : Les «mensonges» qui changent tout pour le PSG !

L'avenir de Julian Alvarez est toujours au cœur de toutes les discussions. Une situation qui agace au sein de l'Atlético de Madrid où la médiatisation de ce dossier n'amuse personne. A tel point que des mensonges sont dénoncés au sujet des informations sorties concernant les mouvements du FC Barcelone dans ce dossier.
Ce sera sans nul doute le feuilleton de l'été sur le mercato. Et pour cause, Julian Alvarez est annoncé avec insistance sur le départ de l'Atlético de Madrid et son revient désormais de façon pressante du côté du FC Barcelone et du PSG. Mais c'est bien le Barça qui serait le plus chaud dans ce dossier. Le club blaugrana, qui cherche le successeur de Robert Lewandowski, ferait de Julian Alvarez sa grande priorité pour cet été après avoir bouclé l'arrivée d'Anthony Gordon.
Dans le dossier Alvarez, ça part dans tous les sens !
Et le cas Julian Alvarez est à la Une de tous les médias espagnols. Les informations s'enchaînent et la plus récente annonce que le FC Barcelone aurait transmis une offre ferme de 100M€ pour recruter l'international argentin. Mais la situation commence à sérieusement agacer l'Atlético de Madrid qui a décidé de répliquer dans la presse. « C'est un mensonge de plus », balance une source au sein du club de la capitale espagnole qui dénonce une « campagne préméditée » visant à déstabiliser les Colchoneros.
«C'est un mensonge de plus»
Mais l'Atlético de Madrid n'en est pas resté là puisque dans les colonnes de l'autre média madrilène, AS, une source assure que Julian Alvarez « n’est pas en vente. Le club n’a reçu aucune offre pour le joueur ». Mais ce n'est pas tout puisque cette même source a également poussé un coup de gueule : « Nous en avons assez de ces mois de mensonges, de demi-vérités et d'histoires inventées de toutes pièces, comme ces prétendus achats immobiliers à Barcelone ou ces questions absurdes posées à nos joueurs ». Le feuilleton Alvarez devrait nous tenir en haleine encore quelques semaines.