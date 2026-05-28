Julian Alvarez : La franchise mise au point de l’Atlético de Madrid qui ne va pas plaire au PSG et à Barcelone

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’approche du mercato estival, Julian Alvarez se retrouve au coeur de nombreuses rumeurs. Alors que l’attaquant de l’Atlético de Madrid souhaiterait faire ses valises lors de l’intersaison, le FC Barcelone, Arsenal et le PSG seraient intéressés à l’idée de s’offrir l’Argentin. Mais voilà que du côté des Colchoneros, on a tenu à faire une grosse mise au point concernant Alvarez.

Alors que le PSG peut aujourd’hui compter sur certains des meilleurs joueurs offensifs du monde avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale voudrait s’offrir une nouvelle star. Et pas n’importe laquelle… En effet, il a été annoncé que Luis Enrique voudrait faire venir Julian Alvarez à Paris. Le fait est que le PSG est loin d’être le seul à vouloir recruter l’Argentin, qui souhaiterait quitter l’Atlético de Madrid cet été. Le FC Barcelone et Arsenal lui feraient ainsi également les yeux doux pour ce mercato estival.

« Il n’est pas en vente » Le dossier Julian Alvarez n’en finit plus d’animer la rubrique mercato depuis plusieurs semaines. Mais voilà que du côté de l’Atlético de Madrid, on a souhaité mettre les choses au point. En effet, pour AS, des sources au sein du club madrilène ont assuré : « Il n’est pas en vente. Le club n’a reçu aucune offre pour le joueur ». Par ailleurs, les Colchoneros ont tenu à exprimé leur colère : « Nous en avons assez de ces mois de mensonges, de demi-vérités et d'histoires inventées de toutes pièces, comme ces prétendus achats immobiliers à Barcelone ou ces questions absurdes posées à nos joueurs ». Cependant, du côté de l’Atlético de Madrid, on a également tenu à expliquer : « Le joueur n'est pas coupable. Julian s'est comporté de manière irréprochable, et il s'agit d'une affaire extérieure ».