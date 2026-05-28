Le PSG prépare un transfert à 100M€ : Daniel Riolo valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en 2028, Bradley Barcola aurait des envies d'ailleurs compte tenu de sa situation au PSG. Remplaçant derrière le trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia, l'ancien ailier de l'OL pourrait être tenté à l'idée de découvrir un nouveau projet, auquel cas le PSG pourrait réclamer plus de 100M€. Une idée validée par Daniel Riolo.

L'avenir de Bradley Barcola sera l'un des enjeux majeurs de l'été du PSG. Et pour cause, le contrat de l'ailier français s'achève en 2028, et s'il refuse de prolonger, Luis Campos cherchera à le vendre. Comme révélé par le10sport.com, Liverpool est d'ailleurs très chaud sur ce dossier. Et d'après les informations du journaliste de RMC Fabrice Hawkins, le PSG pourrait ainsi réclamer plus de 100M€ pour ce transfert.

Vers un transfert à plus de 100M€ pour Barcola ? « Bradley Barcola, c’est un sujet. Il arrive dans sa 3ème saison. Ça fait des semaines pour ne pas dire des mois que ça négocie. Il n’y a toujours pas de terrain d’entente. C’est un dossier qui va falloir suivre. Il y a deux solutions, fin de contrat en 2028 ça va être très simple : ou il prolonge et il reste ou il ne prolonge pas et le PSG va mettre un prix pour Bradley Barcola à plus de 100M€ », confie le spécialiste du mercato au micro de l'After Foot sur RMC.