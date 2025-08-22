Rabiot quitte l’OM, il va signer dans un club XXL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par les dirigeants de l’OM en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe vendredi dernier à Rennes, Adrien Rabiot doit désormais se trouver un nouveau point de chute. Le dossier paraît compliqué, et pourtant en coulisses, Medhi Benatia a indiqué que l’international français n’aurait aucun mal à signer dans une grosse écurie d’ici la fin du mercato.

Adrien Rabiot (30 ans) et l’OM, c’est bientôt terminé ! Le milieu de terrain de l’équipe de France s’est rendu coupable d’une violente altercation avec Jonathan Rowe vendredi dernier dans le vestiaire après la défaite à Rennes (1-0), et l’OM a donc décidé de mettre ces deux joueurs sur la liste des transferts. Rabiot est invité à se trouver un nouveau club au plus vite, et le journaliste Florent Germain s’est confié sur les coulisses de ce départ express au micro de RMC Sport.

« Rabiot se projette déjà ailleurs qu’à l’OM » « Un retournement de situation est-il possible ou est-ce sûr et certain que l'aventure d'Adrien Rabiot à l'OM est terminée ? J'ai posé la questions à Medhi Benatia. Et à cette question, il répond que ce n'est pas du tout une possibilité, une hypothèse. D'ailleurs, il estime et a entendu que l'avocat du joueur - et globalement le joueur - avait pris acte de cette décision de le placer sur la liste des transferts. Donc l'OM sait qu'Adrien Rabiot se projette déjà ailleurs qu'à l'OM. Et surtout, il a eu cette phrase en disant que depuis hier (mardi), le téléphone n'arrête pas de sonner et qu'il n'a aucun doute sur la volonté de nombreux clubs de prendre Jonathan Rowe - qui reste un joueur prometteur, même si Marseille aurait aimé le vendre dans de meilleures conditions - et Adrien Rabiot, qui garde une très belle cote sur le marché », confie le journaliste de RMC après avoir donc eu un échange avec le directeur sportif de l’OM.