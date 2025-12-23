Mercato : L'OM trouve «des pigeons», l'annonce choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'OM empile les recrues afin d'offrir à Roberto De Zerbi une amplitude importante pour sa gestion d'équipe. Cependant, il y a des ratés sur le chemin. Pas de quoi compliquer la vie de Medhi Benatia qui parvient tout de même à s'en débarrasser. De quoi choquer Romain Molina qui est allé jusqu'à évoquer la naïveté de l'Inter pour Luis Henrique notamment.

L'Olympique de Marseille est particulièrement actif sur les dernières sessions de transfert. Il n'y a qu'à s'attarder sur le bilan des deux étés du tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia. A chaque fois, que ce soit en 2024 ou 2025, 12 recrues ont été enregistrées à la Commanderie. Et parmi elles, certaines n'ont pas fait le feu comme Elye Wahi ou bien Lilian Brassier partis à l'hiver dernier après seulement six mois passés dans la cité phocéenne.

«Comment l'Inter s'est dit que c'était une bonne idée ?» Journaliste d'investigation, Romain Molina a pris le temps de s'attarder sur le pouvoir de persuasion de Medhi Benatia. Le directeur du football de l'Olympique de Marseille est parvenu à se séparer des poids morts en faisant un retour sur investissement. Ce qui a le mérite de grandement surprendre Molina. « C'est vrai que Marseille a une politique de recrutement très audacieuse. Il y a beaucoup de risques : les Wahi etc... Mais ils ont toujours trouvé un acquéreur au bout de six mois. Cet été, ils ont trouvé des (ndlr il mime un pigeon) pour Luis Henrique. Dieu tout puissant, comment l'Inter s'est dit que c'était une bonne idée ? Comment Bologne s'est dit : on va mettre le paquet sur Jonathan Rowe ? ».