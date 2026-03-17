«Il était en colère» : Quand le PSG avait agacé Kylian Mbappé avec une vidéo !

Amadou Diawara

Lors de son passage au PSG, Kylian Mbappé s'est emporté contre sa direction, mais ce n'était pas à cause de son contrat ou de son avenir. N'ayant pas du tout apprécié une vidéo publiée par le club parisien, l'international français s'est agacé, avant de pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Le 6 avril 2023, le PSG a publié une vidéo pour inciter les supporters à se réabonner. Toutefois, ce clip a provoqué la colère de Kylian Mbappé. Alors que la campagne du PSG était presque exclusivement centrée sur lui, l'ancien numéro 7 parisien s'est emporté sur les réseaux sociaux. « Le PSG est un grand club, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », avait pesté Kylian Mbappé.

PSG : Luis Enrique a fait le buzz avec Kylian Mbappé, «personne ne l'attendait» https://t.co/8ssg24YOcG — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

«Je connais les conséquences et je vais les assumer» Quelques jours plus tard, Fayza Lamari avait lâché ses vérités sur le coup de gueule de Kylian Mbappé, et ce, lors d'un entretien accordé l’émission « Sport, etc. » : « Il était en colère. Il m’a appelée, comme il le fait souvent. Quand il décide de passer à l’action sur les réseaux sociaux, il prend quand même le temps d’appeler deux ou trois personnes. Je comprenais son désarroi, et en même temps, je lui ai dit : "Ce n’est pas le moment de réagir. Laisse couler et il sera toujours temps de rétablir la vérité". Ce à quoi il m’a répondu : "Non, non je ne veux pas attendre. Je connais les conséquences et je vais les assumer" », avait raconté la mère du joueur sur Public Sénat.