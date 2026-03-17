Nouveau traumatisme pour le PSG ? Le scénario catastrophe qui fait paniquer les supporters…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain dispose désormais d’un nouveau statut en Europe. Suffisant pour éviter le scénario d’une remontada espéré par Chelsea après sa défaite en huitième de finale aller (5-2) ? C’est notre sondage du jour !

Vainqueur de son huitième de finale aller de Ligue des champions (5-2), le PSG retrouve Chelsea ce mardi soir à Stamford Bridge, avec l’ambition d’aller décrocher sa qualification sans trembler. Les hommes de Luis Enrique disposent d’un gros avantage, mais l’histoire récente a montré qu’avoir plusieurs buts d’avance ne suffisait pas toujours au PSG pour assurer l’essentiel. Les Parisiens peuvent-ils retomber dans leurs travers ?

Mercato - PSG : Des années après son départ, il révèle un problème de taille au club ! https://t.co/RmjXn80hGi — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Pour moi ils sont déjà en quart » « Je ne suis pas inquiet. Pour moi ils sont déjà en quart, affirme de son côté Christophe Dugarry, au micro de RMC. Le champion d'Europe éliminé avec 3 buts d'avance, c'est du jamais vu ! Chelsea, ce n’est pas le Bayern Munich, c’est pas le Barça ou Arsenal. C’est aussi une équipe dans le doute, ils estiment avoir fait un bon match, ils en ont pris cinq. Ils vont être obligés de jouer et d’attaquer, ils vont prendre des contres. Je n’ai aucune inquiétude pour la qualification. Ce n'est plus une équipe lambda, ils ont des certitudes malgré des matchs moyens ». Même son de cloche chez Bertrand Latour, pour qui ce PSG est à l’abri d’une remontada, un terme devenu populaire dans le football depuis la remontée historique du FC Barcelone sur le club de la capitale un soir de mars 2017. « Ils en sont à l'abri parce qu'ils ont gagné la saison dernière, ils connaissent ces moments-là, estime le journaliste sur le plateau du Canal Football Club. Chelsea est une équipe attractive et un peu inexpérimentée, ce qui explique la manière dont ils ont lâché dans le dernier quart d'heure. Et s'ils avaient accepté de le perdre ce match-là, sans que ce soit un naufrage, ils auraient sans doute eu plus de chance de se qualifier dans quelques jours que ce n'est le cas actuellement. Et puis le Paris Saint-Germain marquera là-bas, je les trouve à l'abri. Mais Paris a eu beaucoup de réussite ».